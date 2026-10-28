28 de outubro de 2026
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'NA TRANQUILIDADE'

Ladrão é flagrado furtando loja de roupas em Bauru; VÍDEO

Por Bruno Freitas | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Ele foi localizado e preso pela 1.ª Companhia da PM
Ele foi localizado e preso pela 1.ª Companhia da PM

Um homem de 36 anos que invadiu a loja Mega Ponto do Brás Bauru pouco antes de o estabelecimento abrir, na manhã desta terça-feira (27), na quadra 6 do Calçadão da Batista de Carvalho, no Centro, foi preso por policiais militares da 1.ª Companhia do 4.º Batalhão de Caçadores. A loja abre às 9h, e as imagens da câmera de segurança mostram a tranquilidade com que o ladrão percorre os corredores do local às 8h20.

Segundo a PM, a equipe policial que estava em patrulhamento pela área central avistou o indivíduo logo depois do furto e efetuou a prisão, além de apreender os itens subtraídos. O indivíduo foi encaminhado ao Plantão Policial, onde permaneceu preso, à disposição da Justiça.

Material apreendido pelos policiais
Material apreendido pelos policiais

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