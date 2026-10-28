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ASSÉDIO ELEITORAL

Assédio eleitoral: Bauru soma 22 denúncias entre 1° e 2° turno

Por Guilherme Lima | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Guilherme Lima
Em dois dias, Ministério Público do Trabalho recebeu 80 denúncias em todo interior do estado.
Em dois dias, Ministério Público do Trabalho recebeu 80 denúncias em todo interior do estado.

A região de Bauru soma 22 denúncias de assédio eleitoral nas eleições de 2026, segundo dados do Ministério Público do Trabalho (MPT). Desse total, sete foram registradas após o segundo turno, realizado no último domingo (25). Os números abrangem casos denunciados antes, durante e depois da votação. Em todo o interior de São Paulo, o MPT recebeu 80 denúncias entre a noite de domingo e as 9h30 desta quarta-feira (28). O número representa 37% das 216 denúncias registradas pela instituição ao longo do ano. Até o fim do primeiro turno, o órgão havia recebido 136 relatos.

As denúncias envolvem ameaças de demissão, dispensas, recusa de contratação e outras retaliações motivadas pelo voto dos trabalhadores. Segundo o MPT, também há publicações nas redes sociais que incentivam empresários a demitir funcionários por terem votado em determinado candidato.

A procuradora Marina Tramonte, coordenadora regional da área de promoção da igualdade de oportunidades no trabalho, afirma que a liberdade de escolha política deve ser respeitada no ambiente profissional. Segundo ela, empregadores não podem rescindir contratos com base nas preferências ideológicas dos funcionários. Essas práticas podem configurar assédio eleitoral e ser investigadas pelo órgão.  "A autoridade do empregador restringe-se aos limites da atividade econômica. A consciência e a escolha eleitoral do funcionário continuam soberanas. Rescindir contratos de trabalho com base em preferências ideológicas é uma prática ilegal que será combatida pelo MPT", explica.

Quem sofreu ou presenciou possíveis casos pode fazer uma denúncia pelo site do Ministério Público do Trabalho. O registro é remoto e sigiloso. O MPT orienta que as pessoas guardem provas, como mensagens, publicações em redes sociais, áudios e informações sobre testemunhas.

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