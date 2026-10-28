A região de Bauru soma 22 denúncias de assédio eleitoral nas eleições de 2026, segundo dados do Ministério Público do Trabalho (MPT). Desse total, sete foram registradas após o segundo turno, realizado no último domingo (25). Os números abrangem casos denunciados antes, durante e depois da votação. Em todo o interior de São Paulo, o MPT recebeu 80 denúncias entre a noite de domingo e as 9h30 desta quarta-feira (28). O número representa 37% das 216 denúncias registradas pela instituição ao longo do ano. Até o fim do primeiro turno, o órgão havia recebido 136 relatos.

As denúncias envolvem ameaças de demissão, dispensas, recusa de contratação e outras retaliações motivadas pelo voto dos trabalhadores. Segundo o MPT, também há publicações nas redes sociais que incentivam empresários a demitir funcionários por terem votado em determinado candidato.

A procuradora Marina Tramonte, coordenadora regional da área de promoção da igualdade de oportunidades no trabalho, afirma que a liberdade de escolha política deve ser respeitada no ambiente profissional. Segundo ela, empregadores não podem rescindir contratos com base nas preferências ideológicas dos funcionários. Essas práticas podem configurar assédio eleitoral e ser investigadas pelo órgão. "A autoridade do empregador restringe-se aos limites da atividade econômica. A consciência e a escolha eleitoral do funcionário continuam soberanas. Rescindir contratos de trabalho com base em preferências ideológicas é uma prática ilegal que será combatida pelo MPT", explica.