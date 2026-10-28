Um homem suspeito de furtar uma residência em Bauru foi localizado tentando se esconder da Polícia Militar no telhado do imóvel vizinho, que ele invadiu, na tarde desta terça-feira (27), no bairro Vila Seabra.

Segundo a PM, os agentes de segurança da 4ª Companhia do 4º Batalhão de Caçadores (4º BC) foram acionados para atender à ocorrência e realizaram buscas nos imóveis daquela região, até que avistaram o suspeito no alto do imóvel. Os policiais também localizaram em posse dele mochilas, chinelo, caixa de sim, iluminária, bola de vôlei, ferramentos e sacolas com fios retirados da casa.

O homem foi conduzido ao Plantão Policial, onde permaneceu preso, à disposição da Justiça.