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Ladrão é preso em Bauru tentando se esconder da PM no telhado

Por Bruno Freitas | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Ele achou que não seria visto pelos policiais militares; itens subtraídos foram recuperados
Ele achou que não seria visto pelos policiais militares; itens subtraídos foram recuperados

Um homem suspeito de furtar uma residência em Bauru foi localizado tentando se esconder da Polícia Militar no telhado do imóvel vizinho, que ele invadiu, na tarde desta terça-feira (27), no bairro Vila Seabra.

Segundo a PM, os agentes de segurança da 4ª Companhia do 4º Batalhão de Caçadores (4º BC) foram acionados para atender à ocorrência e realizaram buscas nos imóveis daquela região, até que avistaram o suspeito no alto do imóvel. Os policiais também localizaram em posse dele mochilas, chinelo, caixa de sim, iluminária, bola de vôlei, ferramentos e sacolas com fios retirados da casa.

O homem foi conduzido ao Plantão Policial, onde permaneceu preso, à disposição da Justiça.

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