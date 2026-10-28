A equipe do Canil do 13º Batalhão de Ações Especiais de Polícia (Baep) apreendeu, nesta terça-feira (27), uma grande quantidade de drogas em uma área de mata no Jardim Vitória, em Bauru. Os entorpecentes foram localizados com o auxílio dos cães farejadores K9 Hunter e K9 Anubis, após três indivíduos fugirem ao perceberem a aproximação dos policiais. Esta dupla de quatro patas, inclusive, tem sido fundamental no combate ao tráfico não só em Bauru, mas também na região.

Segundo a Polícia Militar, os suspeitos estavam em uma rua do bairro e correram em direção à área de mata, impossibilitando a abordagem. Na sequência, os policiais realizaram buscas com os cães Hunter e Anubis e encontraram três sacolas pretas com drogas fracionadas e embaladas para a venda. Ao todo, foram apreendidos 1.923 pinos com cocaína, com peso de 1,8 quilo; 493 porções de maconha, totalizando 2,2 quilos; 340 porções de haxixe, com 235 gramas; e 150 pedras de crack, que pesaram 90 gramas.

Os entorpecentes foram encaminhados ao Plantão Policial de Bauru, onde foram apreendidos. O caso foi apresentado para as providências de polícia judiciária. Os traficantes estão foragidos, mas estão no radar da PM.