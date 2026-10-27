Agudos - Investigações conduzidas pela Delegacia de Agudos (13 quilômetros de Bauru), que contaram com o monitoramento de uma biqueira em um cruzamento no bairro Professor Simões, resultaram, nesta terça-feira (27), na prisão em flagrante de um homem de 48 anos suspeito de vender drogas no local e apreensão de uma adolescente de 16 anos, apontada pela Polícia Civil como a responsável por abastecer o ponto. Eles foram autuados, respectivamente, pelos crimes e atos infracionais de tráfico de drogas e associação para o tráfico e ficaram à disposição da Justiça.

O ponto de venda de entorpecentes alvo das apurações e campanas feitas nos últimos meses por policiais civis do Setor de Investigações Gerais (SIG) fica no cruzamento das ruas José Bonifácio e Santo Antônio. De acordo com a polícia, o investigado, morador de uma casa próxima, teria se associado a traficantes e cedido sua residência para a guarda e ocultação das drogas vendidas na biqueira.

Durante as diligências, os policiais civis constataram intensa movimentação de tráfico no imóvel, além da presença de diversos “olheiros do tráfico”, e descobriram que uma adolescente atuava junto com o suspeito, que já é conhecido nos meios policiais por envolvimento com o comércio ilegal e já foi alvo de investigações feitas no ano passado, buscando porções para serem vendidas a usuários.