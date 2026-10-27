Jaú - A Prefeitura da Estância Turística de Jaú (47 quilômetros de Bauru) e a Agência Reguladora Saemja informaram, no início da noite desta terça-feira (27), que após três dias das fortes chuvas que atingiram a cidade e causaram danos na captação da Estação de Tratamento de Água I (ETA I), responsável por atender metade do município, o abastecimento de água começou a ser restabelecido na margem esquerda do rio Jaú.
Após os trabalhos de recuperação, a ETA I, operada pela concessionária Águas de Jahu, voltou a encaminhar água para os reservatórios. Durante a madrugada, equipes técnicas concluíram a instalação de um sistema emergencial de bombeamento, conhecido como bypass, na captação localizada no Jardim das Paineiras, severamente danificada pela força da correnteza do rio Jaú.
O sistema provisório utiliza uma bomba instalada diretamente no rio, responsável por captar a água bruta e impulsioná-la por tubulações até a ETA I. Essa solução permite criar um caminho alternativo à estrutura danificada com o objetivo de restabelecer o transporte da água até a unidade, onde deverá passar pelas etapas de tratamento antes de seguir para a distribuição.
Durante o dia, as equipes realizaram testes de calibração e ajustes dos parâmetros operacionais, como vazão e pressão, para garantir a estabilidade, a eficiência e a segurança do bombeamento. A previsão era de que as residências começassem a receber água no início da noite desta terça-feira. A normalização, entretanto, ocorrerá de forma gradual.
Os bairros localizados em regiões mais altas poderão demorar mais para ter o abastecimento restabelecido, devido ao tempo necessário para a recuperação dos níveis dos reservatórios e a pressurização da rede. A Prefeitura e Saemja seguem acompanhando a situação e adotando medidas para minimizar os impactos à população.
A operação de caminhões-pipa permanece em andamento, com atendimento organizado conforme as necessidades e prioridades identificadas. Os moradores que continuam sem água e necessitam de atendimento podem solicitar caminhão-pipa pelo link https://jau.flowdocs.com.br:2053/public/home/subject/3896.
Os pedidos serão avaliados conforme a necessidade, com prioridade para hospitais, unidades de saúde, escolas e demais serviços essenciais, além de atenção especial às residências com pessoas com deficiência ou em situação de maior vulnerabilidade.
A prefeitura também trabalha na disponibilização de pontos para retirada direta de água pela população. Um deles é no Palmeirinhas, que funcionará até 22h. Mesmo com o início da retomada do abastecimento, a administração ressalta que é fundamental que a população mantenha o consumo consciente, utilizando a água somente para atividades essenciais.
A recuperação será gradual, e o consumo excessivo neste momento pode dificultar a recomposição dos reservatórios e a normalização do sistema.
Os meios de contato com a empresa Águas de Jahu são os seguintes:
Telefone: 0800 242 4827
WhatsApp: (21) 97211-8064