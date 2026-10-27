Jaú - A Prefeitura da Estância Turística de Jaú (47 quilômetros de Bauru) e a Agência Reguladora Saemja informaram, no início da noite desta terça-feira (27), que após três dias das fortes chuvas que atingiram a cidade e causaram danos na captação da Estação de Tratamento de Água I (ETA I), responsável por atender metade do município, o abastecimento de água começou a ser restabelecido na margem esquerda do rio Jaú.

Após os trabalhos de recuperação, a ETA I, operada pela concessionária Águas de Jahu, voltou a encaminhar água para os reservatórios. Durante a madrugada, equipes técnicas concluíram a instalação de um sistema emergencial de bombeamento, conhecido como bypass, na captação localizada no Jardim das Paineiras, severamente danificada pela força da correnteza do rio Jaú.

O sistema provisório utiliza uma bomba instalada diretamente no rio, responsável por captar a água bruta e impulsioná-la por tubulações até a ETA I. Essa solução permite criar um caminho alternativo à estrutura danificada com o objetivo de restabelecer o transporte da água até a unidade, onde deverá passar pelas etapas de tratamento antes de seguir para a distribuição.