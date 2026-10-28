O Dia do Servidor, comemorado nesta quarta-feira (28), será remanejado para sexta (30), acompanhando decreto municipal, para os funcionários da Prefeitura de Bauru e da Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural de Bauru (Emdurb). Como forma de homenagear a categoria, a administração antecipou para esta quarta o pagamento dos salários e do vale-alimentação (leia abaixo).

A empresa municipal e o Executivo informam que não terão expediente administrativo na sexta, exceto para serviços essenciais. O atendimento ao público será encerrado no fim da tarde de quinta (29) e só retorna na terça (3) pela manhã.

Da Emdurb, ficam mantidos serviços de coleta de lixo orgânico; varrição; Terminal Rodoviário e Aeródromo; fiscalização de trânsito, o GOT, implantação e manutenção semafórica, manutenção de veículos, cemitérios municipais e funerária.