A Polícia Civil, por meio do Grupo de Operações Especiais (GOE), unidade vinculada à Divisão Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Bauru, prendeu em flagrante, nesta terça-feira (27), um homem de 23 anos investigado por suspeita de tráfico de drogas no Parque Santa Edwiges. Com ele, além de porções de cocaína, foram apreendidos rádios transmissores.

A ação ocorreu durante patrulhamento especializado realizado por policiais civis do GOE em uma área apontada por investigações como local utilizado para a manipulação e ocultação de entorpecentes. Durante as diligências, os agentes abordaram o suspeito em um terreno e localizaram com ele um microtubo contendo cocaína.

Na sequência, buscas realizadas nas proximidades resultaram na localização de outros entorpecentes semelhantes àquele encontrado com o investigado. Ao todo, foram apreendidos 62 pinos com a droga, além de dois rádios transmissores, balança de precisão, embalagens plásticas, fita adesiva e lâminas utilizadas para fracionamento.