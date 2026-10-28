Bauru recebe, no dia 14 de novembro, a 13.ª Feira do Empreendedor Rural da FIB em um Dia de Campo especial na Faculdades Integradas de Bauru (FIB). Durante o encontro, que ocorrerá das 8h às 17h, será realizado, simultaneamente, o Dia de Campo de Olericultura, o 3.º Dia de Campo de Fruticultura, além do Workshop de Crédito de Carbono para Agricultura Familiar e a 5.ª Feira de Trocas de Sementes Crioulas. A ação é uma iniciativa do Sebrae-SP em parceria com FIB, Faesp-SP, Senar-SP, Sindicato Rural de Bauru e a parceria da Unesp, Cati, APTa, Prefeitura de Bauru, por meio da Sagra, e Fazenda Jaguacy.

A participação é gratuita e a inscrição deve ser feita antecipadamente pelo link https://forms.cloud.microsoft/r/q1J8Zps7pQ . O evento é exclusivo para maiores de 18 anos e as vagas são limitadas. Os participantes poderão desfrutar de café da manhã e almoço gratuitos.

Com uma programação que combina conhecimento técnico e atividades práticas, o encontro reunirá especialistas, comunidade acadêmica, produtores rurais, empresas, parceiros, visitantes e estudantes para discutir temas estratégicos ao agronegócio, com ênfase em produtividade, sustentabilidade e inovação no campo.