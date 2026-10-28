Bauru recebe, no dia 14 de novembro, a 13.ª Feira do Empreendedor Rural da FIB em um Dia de Campo especial na Faculdades Integradas de Bauru (FIB). Durante o encontro, que ocorrerá das 8h às 17h, será realizado, simultaneamente, o Dia de Campo de Olericultura, o 3.º Dia de Campo de Fruticultura, além do Workshop de Crédito de Carbono para Agricultura Familiar e a 5.ª Feira de Trocas de Sementes Crioulas. A ação é uma iniciativa do Sebrae-SP em parceria com FIB, Faesp-SP, Senar-SP, Sindicato Rural de Bauru e a parceria da Unesp, Cati, APTa, Prefeitura de Bauru, por meio da Sagra, e Fazenda Jaguacy.
A participação é gratuita e a inscrição deve ser feita antecipadamente pelo link https://forms.cloud.microsoft/r/q1J8Zps7pQ . O evento é exclusivo para maiores de 18 anos e as vagas são limitadas. Os participantes poderão desfrutar de café da manhã e almoço gratuitos.
Com uma programação que combina conhecimento técnico e atividades práticas, o encontro reunirá especialistas, comunidade acadêmica, produtores rurais, empresas, parceiros, visitantes e estudantes para discutir temas estratégicos ao agronegócio, com ênfase em produtividade, sustentabilidade e inovação no campo.
A agenda contará com palestras, orientações técnicas e atividades práticas voltadas ao fortalecimento do agronegócio e da agricultura familiar. A iniciativa busca incentivar boas práticas produtivas, estimular a troca de conhecimentos e contribuir para o aprimoramento da produção rural e o desenvolvimento sustentável da região.
O consultor de negócios do Sebrae-SP, Marcelo Rondon Bezerra, destaca a importância do agronegócio para o desenvolvimento econômico do interior e da constante busca por agregar valor à produção. “Aprimorar os processos produtivos fortalece o setor e garante mais segurança e qualidade aos alimentos", pontua.
"A participação expressiva dos parceiros neste encontro reforça o compromisso conjunto com esse propósito. A programação promoverá conhecimento técnico e prático, além de troca de experiências sobre produtividade, sustentabilidade e inovação no campo, contribuindo para o fortalecimento da agricultura familiar”.
Programação
8h às 9h: assinatura lista de presença e café da manhã - não haverá inscrição no dia
9h: abertura oficial da 13ª Feira do Empreendedor Rural e do 3º Dia de Campo de Fruticultura de Bauru e Região, com a participação da comunidade acadêmica, produtores rurais, empresas, parceiros e visitantes
9h30 às 11h: circuito técnico-empreendedor com dinâmicas de campo e demonstrações práticas para conhecer tecnologias, variedades e soluções aplicadas à produção agrícola - Estações demonstrativas:
Tecnologia de compostagem e resíduos úteis com Prof. Dr. Luiz Sanches da FIB
Variedades de mandioca para mesa e indústria (palestrante a confirmar)
Hortaliças folhosas: novas variedades e tecnologias com Prof. Marcelo Rondon Bezerra da FIB
Milhos: híbrido AG 1051 com Prof. Dr. João Paulo T. Whitaker da FIB
Sistemas de irrigação com Prof. Dr. Edilson Ramos Gomes da FIB
Variedades de forrageiras com Profa. Me. Marina Laís Sabião Piza de Toledo da FIB
Variedades de feijão com Profa. Dra. Tais Dadazio da FIB
10h30: apresentação especial com demonstração de cães adestrados com Luís Fernando
11h às 12h20: sala de aula com Abner Lima, COO Folha de Louro, Crédito de Carbono e Venda na prática para culturas do café, avocado e cana-de-açúcar (as 13h30 haverá reunião com os líderes e representantes de entidades interessadas em vender Crédito de Carbono)
12h20 às 13h20: almoço gratuito no local
13h30 às 14h40: sala de aula sobre goiaba de mesa com Prof. associado Aloisio Costa Sampaio da Unesp
14h40 às 15h40: sala de aula sobre cultura do abacate com Ricardo Marinheiro da Senar
15h40: Oficinas com atividade acadêmico-prática destinada à apresentação e discussão de temas relacionados à produção agropecuária, inovação e gestão no campo, proporcionando aos participantes a integração entre conhecimentos teóricos e aplicações práticas para favorecer a troca de experiências e a formação profissional.
- Agricultura de precisão e tecnologia com Kauê Oliveira Santos
- Análise de solo com William Youdjo
- Boas práticas agrícolas e certificações com Ana Claudia dos Santos Camargo e Juliane Cristina de Oliveira
- Crédito rural com Larissa Perussi
- Evolução na produção de mudas de café com Vitor Edivaldo Siqueira Nicoletti
- Estratégias para agregar valor aos produtos comercializados com Caroline Dellamura Cândido e Barbara Vieira Torcinelli Rodrigues
- Irrigação e adubação com Layza Aparecida Fermiano Batista e Sofia Portilho Tardim
- Silvicultura com Eduarda Taochita Pontes, Rafael Pavam Silveira e Juliane Camargo
Horário livre: momento networking com as empresas e instituições ligadas ao agro presentes no evento: Agrosolo, Apta/Cati, Arcanjos Tech, B. G. Agro, Bradesco, Bravo Alimentos do Brasil, Brasil Topo, Cimoagro, Coffee West, Deplaka, Dog Training, Ebara, FIB, Hass Brasil, Inocula Bio Brasil, Mary Kay, Sebrae-SP, TXC, Omex Brasil, Tecfield, Sindicato Rural de Bauru, Faesp e Senar.
Serviço
13.ª Feira do Empreendedor Rural da FIB, Dia de Campo de Olericultura, 3.º Dia de Campo de Fruticultura, WorkShop de Crédito de Carbono para Agricultura Familiar e 5.ª Feira de Trocas de Sementes Crioulas
Data: 14 de novembro, das 8h às 17h
Local: Faculdades Integradas de Bauru (FIB), localizada na Rua José Santiago, 16, Vila Ipiranga
Inscrições gratuitas pelo link https://forms.cloud.microsoft/r/q1J8Zps7pQ