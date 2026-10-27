Agudos - O Ministério Público (MP) informa que a Promotoria de Justiça de Agudos (13 quilômetros de Bauru) acompanha a situação da Casa Renascer, entidade responsável pelo acolhimento de crianças e adolescentes no município, diante dos constantes atrasos no repasse de recursos pela Prefeitura Municipal.

"A situação é tratada com especial atenção pelo MP porque a falta de recursos para uma instituição de acolhimento não constitui questão meramente financeira ou burocrática", ressalta, por meio de nota.

"Eventuais atrasos capazes de afetar o funcionamento da entidade podem repercutir diretamente na proteção de crianças e adolescentes que se encontram em situação de vulnerabilidade e dependem da continuidade e da adequada prestação do serviço".