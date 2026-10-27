A 11.ª edição do "Gera Bauru – Oportunidades e Carreiras" bateu recorde na oferta de empregos. Realizado nesta terça-feira (27), na Praça Rui Barbosa, no Centro, o evento disponibilizou mais de 2.900 vagas de trabalho, o maior número já registrado desde a criação do programa. Ao todo, mais de 5.700 pessoas participaram do mutirão promovido pela Prefeitura de Bauru, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovação (Sedecon).

Com a participação de cerca de 50 empresas de Bauru e região, a edição teve como um dos principais destaques as oportunidades para o setor industrial, que atraíram grande número de candidatos. Também foram ofertadas vagas nos segmentos de comércio, serviços e agropecuária, contemplando diferentes áreas de atuação e perfis profissionais.

As oportunidades abrangeram todos os níveis de escolaridade, do ensino fundamental ao superior, incluindo vagas para quem busca o primeiro emprego, profissionais em busca de recolocação, pessoas com mais de 50 anos, pessoas com deficiência (PCDs) e estudantes interessados em estágios. A seleção dos candidatos e a condução dos processos de contratação são de responsabilidade das empresas participantes.