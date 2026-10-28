A Câmara de Bauru sediou, na tarde desta terça-feira (27), a abertura da 23ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, iniciativa realizada em todo o Brasil para aproximar o conhecimento científico e tecnológico da vida cotidiana das pessoas. A cada edição, um tema orienta as conversas e o escolhido para 2026 foi “Ciência Delas”, a fim de destacar o protagonismo das mulheres na produção e difusão do conhecimento científico.

A abertura foi presidida pelo vereador Arnaldinho Ribeiro (Avante), que é também presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia da Câmara, e contou com uma roda de conversa conduzida por uma das coordenadoras da Semana, a profa. dra. Ana Flávia Borges, da Faculdade de Odontologia da USP em Bauru (FOB-USP).

As falas iniciais, proferidas pela representante das Faculdades Integradas de Bauru (FIB), profª Chiara Ranieri, e pelo coordenador do curso de Administração do Instituto Toledo de Ensino (ITE), prof. Ricardo Carrijo, resgataram o histórico do evento no município e reforçaram que, hoje, sua organização é fruto da união de poder público e instituições de ensino, que buscam fazer com que a Semana seja um embrião para o incentivo cada vez maior do desenvolvimento tecnológico da região.