A Câmara de Bauru sediou, na tarde desta terça-feira (27), a abertura da 23ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, iniciativa realizada em todo o Brasil para aproximar o conhecimento científico e tecnológico da vida cotidiana das pessoas. A cada edição, um tema orienta as conversas e o escolhido para 2026 foi “Ciência Delas”, a fim de destacar o protagonismo das mulheres na produção e difusão do conhecimento científico.
A abertura foi presidida pelo vereador Arnaldinho Ribeiro (Avante), que é também presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia da Câmara, e contou com uma roda de conversa conduzida por uma das coordenadoras da Semana, a profa. dra. Ana Flávia Borges, da Faculdade de Odontologia da USP em Bauru (FOB-USP).
As falas iniciais, proferidas pela representante das Faculdades Integradas de Bauru (FIB), profª Chiara Ranieri, e pelo coordenador do curso de Administração do Instituto Toledo de Ensino (ITE), prof. Ricardo Carrijo, resgataram o histórico do evento no município e reforçaram que, hoje, sua organização é fruto da união de poder público e instituições de ensino, que buscam fazer com que a Semana seja um embrião para o incentivo cada vez maior do desenvolvimento tecnológico da região.
Eles explicaram que, neste ano, com o tema proposto nacionalmente, o foco ficou na promoção do diálogo sobre a participação das mulheres na pesquisa científica, valorizando as trajetórias, contribuições e desafios enfrentados por elas na produção e difusão do conhecimento em diferentes áreas.
Roda de conversa foca nas vivências das mulheres na ciência
A dinâmica trazida para a tarde por Ana Flávia Borges se desdobrou em uma roda de conversa, que teve o intuito de conhecer histórias e refletir sobre os obstáculos que ainda existem para mulheres que buscam fazer ciência. A primeira reflexão levantada a todos foi: “o que muda quando meninas e mulheres não apenas participam da ciência, mas são reconhecidas como produtoras de conhecimento?”
A partir daí, a roda se dividiu em blocos temáticos, no qual diversas participantes - professoras, estudantes, cientistas, profissionais que atuam em projetos de inovação, etc - puderam compartilhar suas experiências e opiniões. Cada bloco tinha um tema central e perguntas que orientavam as reflexões. Os pontos centrais discutidos foram:
- Trajetória, representatividade e pertencimento: quando você começou a se reconhecer como pessoa capaz de fazer ciência?
- Ciência, educação e impacto social: de que maneira os projetos desenvolvidos chegam à comunidade e podem ampliar as oportunidades de meninas e mulheres? E o que Bauru pode fazer para que mais meninas possam escolher e permanecer na área científica, assim como mulheres possam ser reconhecidas e valorizadas nestes espaços?
- Estudantes em foco: o que se imagina quando se pensa em uma pessoa cientista e de onde vieram essas referências? E o que precisaria mudar nas escolas e instituições para que mais meninas se sintam incentivadas a fazer ciência?
Ao final, presentes ainda reforçaram a importância da presença de mulheres não só na ciência, mas nos demais espaços de liderança, a fim de se chegar a uma sociedade mais igualitária. Simbolizando a intenção, Ana Flavia pediu que cada um deixasse um recado rápido de incentivo para meninas que não se enxergam nesses espaços possam entender que eles também lhes pertencem.Sobre a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia
Criada em 2004 e coordenada nacionalmente pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), a Semana reúne instituições de ensino e pesquisa, escolas e comunidade em ações de divulgação científica a fim de aproximar a temática da população brasileira.
Aqui, ela é organizada pelo Ecossistema de Inovação de Bauru, que conecta o poder público, instituições de ensino superior, o setor privado e entidades de apoio no intuito de fomentar o empreendedorismo e a tecnologia da região. As cidades de Pederneiras, Macatuba, Lençóis Paulista e Boraceia também fizeram parte desta edição do evento.
Entre os dias 26 de outubro e 1º de novembro, a Semana de Ciência e Tecnologia promove de maneira gratuita palestras, oficinas, rodas de conversa, mostras, entre outras atividades de divulgação científica, em especial voltadas para crianças e adolescentes de escolas públicas.
O tema “Ciência Delas” foi escolhido para 2026 pelo MCTI como um reforço ao compromisso pela inclusão, equidade e superação das desigualdades estruturais na ciência, convocando, dessa forma, a comunidade científica e educacional a ampliar a participação das mulheres como protagonistas na produção e difusão do conhecimento.