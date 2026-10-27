27 de outubro de 2026
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PROBLEMA RESOLVIDO

Após reportagem, terreno recebe limpeza no Roosevelt, em Bauru

Por Priscila Medeiros | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
O serviço foi realizado por um caminhão de limpeza da Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural de Bauru (Emdurb)
O serviço foi realizado por um caminhão de limpeza da Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural de Bauru (Emdurb)

Após a publicação de uma matéria do JCNET/Sampi sobre o acúmulo de mato alto e lixo em um terreno no Parque Roosevelt, em Bauru, o local foi limpo nesta segunda-feira (26). O serviço foi realizado por um caminhão de limpeza da Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural de Bauru (Emdurb). O terreno fica na quadra 2 da rua Mariano Hernandes.

Segundo reclamação encaminhada à reportagem, o local apresentava condições que favoreciam a presença de animais e insetos, que estariam invadindo imóveis vizinhos. A situação era descrita como um lixão a céu aberto e teria sido agravada pelas chuvas.

Ainda conforme a reclamação, animais domésticos mortos também eram descartados no local. Os moradores relatavam a presença de ratos, baratas, escorpiões e aranhas nas proximidades e demonstravam preocupação com os possíveis riscos à saúde e à segurança de quem vive na região.

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