Jaú - O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE-SP) manteve o julgamento de irregularidade da concorrência pública n.º 03/2022 e do contrato firmado pela Prefeitura de Jaú (47 quilômetros de Bauru) com a empresa A. Candela & Cia. Transportes Ltda., no valor de R$ 2,68 milhões, para serviços de varrição de praças e logradouros públicos.

A decisão do órgão de fiscalização apontou falhas no orçamento estimativo da licitação e ausência de comprovação suficiente para desclassificar proposta de menor preço, que poderia gerar economia de aproximadamente R$ 792,8 mil aos cofres públicos.

Foram mantidas as multas individuais de 300 Unidades Fiscais do Estado de São Paulo (Ufesps) aplicadas a três secretários municipais na época, o equivalente a R$ 11.526,00 cada um.