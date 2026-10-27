O "Banco Vermelho" foi inaugurado nesta segunda-feira (26), na Faculdade Gennari e Peartree (FGP), em Pederneiras (26 quilômetros de Bauru), durante encerramento da solenidade de abertura da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia de 2026, que teve como tema "Ciências Delas" e contou com programação que reuniu ciência, diálogo e valorização da participação das mulheres. De acordo com Jéssica Fernanda Santezo Ramos, uma das idealizadoras, ao lado de Richard Seolin, a iniciativa representa um chamado à conscientização coletiva sobre o feminicídio e todas as formas de violência contra as mulheres.

O Banco Vermelho é um símbolo internacional de conscientização e enfrentamento ao feminicídio e à violência contra as mulheres e representa um compromisso permanente com a prevenção, a informação, o acolhimento e a construção de políticas públicas efetivas de proteção às vítimas deste crime. A iniciativa também busca ampliar a divulgação dos canais oficiais de denúncia, como o 180, e representa um chamado à reflexão e à mobilização da sociedade diante dessa realidade.

A ação foi articulada pela Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) de Bauru e pela Câmara de Pederneiras. A inauguração do Banco Vermelho ocorreu por meio da Ponte Jurídica, um grupo de estudos e projeto de extensão formado por estudantes de Direito da Faculdade FGP que busca levar informação jurídica à comunidade e contribuir para a transformação social. A leitura e votação do projeto que trata sobre o tema estão previstas para o dia 3 de novembro, na Câmara de Pederneiras.