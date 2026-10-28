A Câmara Municipal de Bauru aprovou a Moção de Aplauso de autoria do vereador Eduardo Borgo (Novo) ao Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), do Ministério Público do Estado de São Paulo (MP-SP), pela atuação na Operação Cavalo de Troia.

A iniciativa reconhece o trabalho do grupo de investigação em defesa da moralidade administrativa e do patrimônio público de Bauru, no contexto das apurações envolvendo suspeitas de irregularidades na concessão dos serviços de limpeza urbana do município. A Operação Cavalo de Troia investiga possíveis fraudes relacionadas ao processo de concessão dos serviços de manejo de resíduos sólidos, contrato que chegou a ser estimado em R$ 4,8 bilhões ao longo de 30 anos e acabou cancelado pela Prefeitura de Bauru.

Em uma das etapas da operação, deflagrada em outubro, o Gaeco prendeu preventivamente Renato Purini, então secretário municipal de Governo e marido da prefeita Suéllen Rosim (PSD). A investigação apura possíveis irregularidades no procedimento de contratação de uma concessionária para o lixo. As suspeitas são objeto de investigação e eventuais responsabilidades deverão ser estabelecidas pelas instâncias competentes.