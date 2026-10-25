O presidente do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), ministro Kassio Nunes Marques, determinou que a votação seja estendida até 19h apenas nas seções em que a votação ainda não foi concluída, e em que as urnas permanecem abertas.
Após a decisão do ministro Cristiano Zanin, do STF (Supremo Tribunal Federal), que prorrogou por duas horas o horário das eleições em todo o país, os ministros do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) se reuniram para discutir o caso. A reportagem apurou que o clima dentro da reunião era de preocupação, já que a decisão de Zanin foi dada muito perto das 17h (horário original de encerramento).
O TRE-DF (Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal), por exemplo, relatou não ter recebido nenhuma notificação formal por parte do Supremo e que não houve tempo hábil para que as seções eleitorais dessem cumprimento à decisão de Zanin.
Prorrogação
O ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou neste domingo (25) a prorrogação do horário de votação do segundo turno das eleições até as 19h, no horário de Brasília. A decisão atende a um pedido da campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que apontou problemas no transporte público em diferentes cidades do país.
A solicitação foi apresentada após relatos de redução da frota de ônibus e dificuldades de deslocamento de eleitores até os locais de votação. O ministro determinou que o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) cumpra a decisão.
A campanha de Lula argumentou que as falhas no transporte poderiam prejudicar o exercício do direito ao voto. Entre as localidades citadas estavam Salvador, Feira de Santana e Lauro de Freitas, na Bahia, além de municípios de outros estados.
A campanha de Flávio Bolsonaro (PL), adversário de Lula no segundo turno, também havia pedido a ampliação do horário de votação em localidades afetadas por problemas, incluindo chuvas fortes, alagamentos, interdições de vias e falta de energia.