Apesar da determinação do ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal (STF), para que o horário de votação do segundo turno das eleições em todo o país fosse prorrogado até as 19h deste domingo (leia abaixo), em Bauru, a votação já foi encerrada nas seções eleitorais. A reportagem recebeu reclamações de eleitores que votam na Escola Estadual Professora Sebastiana Valdíria Pereira da Silva, no Parque Jaraguá, que relataram o encerramento da votação às 17h. O mesmo ocorreu na Emef Alzira Cardoso, no Jardim Santa Luzia.

Em contato com a chefe do cartório da 300.ª Zona Eleitoral de Bauru, Priscila Asnar de Brito Silva, ela informou que soube da decisão pela imprensa após as 17h, quando o pleito já havia sido encerrado, e que não recebeu nenhuma determinação oficial do Tribunal Regional Eleitoral (TRE) a respeito da prorrogação do horário de votação. A mesma informação foi passada por Munir Sayed, chefe do cartório da 23.ª Zona Eleitoral de Bauru.

Por meio de nota, o TRE declarou que, em cumprimento à decisão proferida pelo ministro Cristiano Zanin, do STF, determinando a prorrogação do horário de votação até as 19h em todo o território nacional, todas as zonas eleitorais do Estado foram cientificadas a respeito. "A determinação está sendo cumprida. Quanto às seções eleitorais que já encerraram os trabalhos de votação, o TRE-SP esclarece que todos os respectivos votos registrados serão regular e integralmente computados e totalizados, sem prejuízo", esclareceu.

Prorrogação