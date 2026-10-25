Apesar da determinação do ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal (STF), para que o horário de votação do segundo turno das eleições em todo o país fosse prorrogado até as 19h deste domingo (leia abaixo), em Bauru, a votação já foi encerrada nas seções eleitorais. A reportagem recebeu reclamações de eleitores que votam na Escola Estadual Professora Sebastiana Valdíria Pereira da Silva, no Parque Jaraguá, que relataram o encerramento da votação às 17h. O mesmo ocorreu na Emef Alzira Cardoso, no Jardim Santa Luzia.
Em contato com a chefe do cartório da 300.ª Zona Eleitoral de Bauru, Priscila Asnar de Brito Silva, ela informou que soube da decisão pela imprensa após as 17h, quando o pleito já havia sido encerrado, e que não recebeu nenhuma determinação oficial do Tribunal Regional Eleitoral (TRE) a respeito da prorrogação do horário de votação. A mesma informação foi passada por Munir Sayed, chefe do cartório da 23.ª Zona Eleitoral de Bauru.
Por meio de nota, o TRE declarou que, em cumprimento à decisão proferida pelo ministro Cristiano Zanin, do STF, determinando a prorrogação do horário de votação até as 19h em todo o território nacional, todas as zonas eleitorais do Estado foram cientificadas a respeito. "A determinação está sendo cumprida. Quanto às seções eleitorais que já encerraram os trabalhos de votação, o TRE-SP esclarece que todos os respectivos votos registrados serão regular e integralmente computados e totalizados, sem prejuízo", esclareceu.
Prorrogação
O ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou neste domingo (25) a prorrogação do horário de votação do segundo turno das eleições até as 19h, no horário de Brasília. A decisão atende a um pedido da campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que apontou problemas no transporte público em diferentes cidades do país.
A solicitação foi apresentada após relatos de redução da frota de ônibus e dificuldades de deslocamento de eleitores até os locais de votação. O ministro determinou que o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) cumpra a decisão.
A campanha de Lula argumentou que as falhas no transporte poderiam prejudicar o exercício do direito ao voto. Entre as localidades citadas estavam Salvador, Feira de Santana e Lauro de Freitas, na Bahia, além de municípios de outros estados.
A campanha de Flávio Bolsonaro (PL), adversário de Lula no segundo turno, também havia pedido a ampliação do horário de votação em localidades afetadas por problemas, incluindo chuvas fortes, alagamentos, interdições de vias e falta de energia.
Após a decisão de Zanin, o presidente do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), ministro Kassio Nunes Marques, determinou que a votação seja estendida até 19h apenas nas seções em que a votação ainda não foi concluída, e em que as urnas permanecem abertas.