25 de outubro de 2026
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CONFUSÃO

Votação em Bauru é encerrada às 17h e não haverá prorrogação

Por Lilian Grasiela | da Redação
| Tempo de leitura: 2 min
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Bruno Freitas
Votação na Emef Alzira Cardoso também terminou às 17h
Votação na Emef Alzira Cardoso também terminou às 17h

Apesar da determinação do ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal (STF), para que o horário de votação do segundo turno das eleições em todo o país fosse prorrogado até as 19h deste domingo (leia abaixo), em Bauru, a votação já foi encerrada nas seções eleitorais. A reportagem recebeu reclamações de eleitores que votam na Escola Estadual Professora Sebastiana Valdíria Pereira da Silva, no Parque Jaraguá, que relataram o encerramento da votação às 17h. O mesmo ocorreu na Emef Alzira Cardoso, no Jardim Santa Luzia.

Em contato com a chefe do cartório da 300.ª Zona Eleitoral de Bauru, Priscila Asnar de Brito Silva, ela informou que soube da decisão pela imprensa após as 17h, quando o pleito já havia sido encerrado, e que não recebeu nenhuma determinação oficial do Tribunal Regional Eleitoral (TRE) a respeito da prorrogação do horário de votação. A mesma informação foi passada por Munir Sayed, chefe do cartório da 23.ª Zona Eleitoral de Bauru.

Por meio de nota, o TRE declarou que, em cumprimento à decisão proferida pelo ministro Cristiano Zanin, do STF, determinando a prorrogação do horário de votação até as 19h em todo o território nacional, todas as zonas eleitorais do Estado foram cientificadas a respeito. "A determinação está sendo cumprida. Quanto às seções eleitorais que já encerraram os trabalhos de votação, o TRE-SP esclarece que todos os respectivos votos registrados serão regular e integralmente computados e totalizados, sem prejuízo", esclareceu.

Prorrogação

O ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou neste domingo (25) a prorrogação do horário de votação do segundo turno das eleições até as 19h, no horário de Brasília. A decisão atende a um pedido da campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que apontou problemas no transporte público em diferentes cidades do país.

A solicitação foi apresentada após relatos de redução da frota de ônibus e dificuldades de deslocamento de eleitores até os locais de votação. O ministro determinou que o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) cumpra a decisão.

A campanha de Lula argumentou que as falhas no transporte poderiam prejudicar o exercício do direito ao voto. Entre as localidades citadas estavam Salvador, Feira de Santana e Lauro de Freitas, na Bahia, além de municípios de outros estados.

A campanha de Flávio Bolsonaro (PL), adversário de Lula no segundo turno, também havia pedido a ampliação do horário de votação em localidades afetadas por problemas, incluindo chuvas fortes, alagamentos, interdições de vias e falta de energia. 

Após a decisão de Zanin, o presidente do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), ministro Kassio Nunes Marques, determinou que a votação seja estendida até 19h apenas nas seções em que a votação ainda não foi concluída, e em que as urnas permanecem abertas.

A reportagem recebeu reclamações de eleitores que votam na Escola Estadual Professora Sebastiana Valdíria Pereira da Silva, no Parque Jaraguá, que relataram o encerramento da votação às 17h
A reportagem recebeu reclamações de eleitores que votam na Escola Estadual Professora Sebastiana Valdíria Pereira da Silva, no Parque Jaraguá, que relataram o encerramento da votação às 17h

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