A Polícia Militar (PM) registrou sete ocorrências e cinco pessoas detidas até o meio-dia deste domingo (25), durante o segundo turno das eleições em São Paulo. O balanço inclui cinco registros de crimes eleitorais, um caso de desacato e um atendimento de apoio a oficial de Justiça. As ocorrências foram registradas na capital e nos municípios de São Caetano do Sul, Marília, Guaratã e Osasco.

Na capital, às 9h22, mesárias identificaram um eleitor fotografando a urna eletrônica em um local de votação na Rua Palmerina. A imagem foi apagada na presença das funcionárias, e os envolvidos foram encaminhados ao 31.º Distrito Policial para a elaboração de termo circunstanciado.

Em São Caetano do Sul, às 9h24, policiais militares foram acionados após uma eleitora ser identificada utilizando o celular na cabine de votação, na rua Santo Antônio. Até a última atualização, a ocorrência permanecia em andamento.