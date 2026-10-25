A Polícia Militar (PM) registrou sete ocorrências e cinco pessoas detidas até o meio-dia deste domingo (25), durante o segundo turno das eleições em São Paulo. O balanço inclui cinco registros de crimes eleitorais, um caso de desacato e um atendimento de apoio a oficial de Justiça. As ocorrências foram registradas na capital e nos municípios de São Caetano do Sul, Marília, Guaratã e Osasco.
Na capital, às 9h22, mesárias identificaram um eleitor fotografando a urna eletrônica em um local de votação na Rua Palmerina. A imagem foi apagada na presença das funcionárias, e os envolvidos foram encaminhados ao 31.º Distrito Policial para a elaboração de termo circunstanciado.
Em São Caetano do Sul, às 9h24, policiais militares foram acionados após uma eleitora ser identificada utilizando o celular na cabine de votação, na rua Santo Antônio. Até a última atualização, a ocorrência permanecia em andamento.
Em Marília, às 9h30, uma equipe atendeu a uma ocorrência de desacato envolvendo um mesário na Escola Municipal Professor Antônio Ribeiro, no bairro Nova Marília. O caso também seguia em andamento.
Já em Osasco, às 9h50, uma pessoa foi conduzida ao 3º Distrito Policial após fotografar a urna eletrônica durante a votação em um local na Avenida Cruzeiro do Sul, no bairro Rochdale.
A Polícia Militar informou que permanece presente em todos os locais de votação do estado, com equipes empenhadas na segurança dos eleitores, dos mesários e dos servidores da Justiça Eleitoral, além de atuar prontamente no atendimento às ocorrências para garantir a tranquilidade durante todo o processo eleitoral.