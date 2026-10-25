A chuva que começou na noite de sábado (24) e se prolongou por toda a madrugada e o dia deste domingo (25), em Jaú (47 quilômetros de Bauru), provovou inundações na cidade após o Rio Jaú transbordar. Na rua Quintino Bocaiúva um veículo ficou ilhado. Um senhor de 80 anos precisou ser resgatado pelas equipes da Defesa Civil.

A Defesa Civil informou que, em razão das fortes chuvas, a pasta está atuando em diversos pontos do município. O grande volume de água na bacia do rio Jaú, em Jaú e em toda a região, ocasionou a elevação do nível do corpo de água. Tanto o rio quanto córregos da cidade saíram da calha em pontos como o início da rua Marechal Bitencourt (Praça da Virgens); rua Quintino Bocaiúva (região do Colégio Academia); prolongamento da Vila Ivan (no sentido do Posto Jaguar); Campo Municipal; Jardim São José; e Torino.

O volume de chuva registrado foi de aproximadamente 120 milímetros em cerca de sete horas, índice excepcional que contribuiu para a ocorrência dos alagamentos. Até o momento, não há registro de pessoas desabrigadas. A Defesa Civil também atuou no resgate de um senhor de aproximadamente 80 anos que ficou ilhado com seu veículo na rua Quintino Bocaiúva.