A chuva que começou na noite de sábado (24) e se prolongou por toda a madrugada e o dia deste domingo (25), em Jaú (47 quilômetros de Bauru), provovou inundações na cidade após o Rio Jaú transbordar. Na rua Quintino Bocaiúva um veículo ficou ilhado. Um senhor de 80 anos precisou ser resgatado pelas equipes da Defesa Civil.
A Defesa Civil informou que, em razão das fortes chuvas, a pasta está atuando em diversos pontos do município. O grande volume de água na bacia do rio Jaú, em Jaú e em toda a região, ocasionou a elevação do nível do corpo de água. Tanto o rio quanto córregos da cidade saíram da calha em pontos como o início da rua Marechal Bitencourt (Praça da Virgens); rua Quintino Bocaiúva (região do Colégio Academia); prolongamento da Vila Ivan (no sentido do Posto Jaguar); Campo Municipal; Jardim São José; e Torino.
O volume de chuva registrado foi de aproximadamente 120 milímetros em cerca de sete horas, índice excepcional que contribuiu para a ocorrência dos alagamentos. Até o momento, não há registro de pessoas desabrigadas. A Defesa Civil também atuou no resgate de um senhor de aproximadamente 80 anos que ficou ilhado com seu veículo na rua Quintino Bocaiúva.
A Defesa Civil segue acompanhando a situação. Também há previsão de mais chuvas para as próximas horas, o que mantém o alerta para a população redobrar a atenção, evitar transitar por áreas alagadas e não tentar atravessar vias com acúmulo de água, seja a pé ou de veículo. Em caso de emergência, a população deve acionar os serviços competentes.
A Prefeitura de Jahu e a Agência Reguladora Saemja informaram que a concessionária Águas de Jahu atualizou a lista de bairros que podem ser afetados pela interrupção na captação de água. O fornecimento foi interrompido devido ao nível elevado do Rio Jaú. Além disso, o sistema operado pela Águas de Mandaguahy também está paralisado. Caso as restrições operacionais persistam, poderão ocorrer oscilações de pressão ou interrupções temporárias no fornecimento de água em diferentes regiões do município.
Segundo a concessionária, por questões de segurança, os equipamentos de captação permanecerão desligados e só poderão ser reativados quando o nível do rio baixar e houver condições adequadas para a retomada das operações.
Já a paralisação do sistema da Águas de Mandaguahy ocorre em razão da elevada turbidez da água, causada pelo excesso de partículas em suspensão, que impede o tratamento. Com isso, o volume de água produzido pela empresa deixa temporariamente de estar disponível para distribuição pela Águas de Jahu.
Bairros que podem ser afetados: 7º Distrito Industrial, Cafezal 1 e 2, Centro, Chácara Ferreira Dias, Chácara Nunes, Chácara Pecchioli, Condomínio Jardim Alvorada, Condomínio Residencial Manacás, Condomínio Taiúva, Conjunto Habitacional Comerciários I, Distrito Empresarial, Jardim Alvorada, Jardim Alvorada II, Jardim América, Jardim Antonina, Jardim Bernardi, Jardim Continental, Jardim das Paineiras, Jardim Doutor Luciano, Jardim Doutor Roberto Pacheco, Jardim Europa I, Jardim Europa III, Jardim Ferreira Dias, Jardim João Balan I, Jardim João Balan II, Jardim Juliana, Jardim Orlando Chesini Ometto, Jardim Orlando Chesini Ometto II, Jardim Pedro Ometto, Jardim Pires de Campos, Jardim Pires I, Jardim Rosa Branca, Jardim Sempre Verde, Residencial Bernardi, Residencial José Peres, Residencial Piemonte, Residencial Vedelago, Vila Brasil, Vila Jardim Brasília, Vila Nassif Name, Vila Nossa Senhora de Fátima, Vila Nova Brasil, Vila Pires de Campos, Vila Santa Terezinha, Vila Santo Ivo, Vila XV de Novembro e Villagio di Roma, 4º Distrito Industrial, 5º Distrito Industrial, Chácara Bela Vista, Chácara Bela Vista (Ferruci), Condomínio Residencial Bela Vista, Jardim Ana Carolina, Jardim Antonina, Jardim Bela Vista, Jardim Bela Vista, Jardim Campos Prado II, Jardim Carolina, Jardim das Paineiras, Jardim Dona Emília, Jardim Ferreira Dias, Jardim João Balan II, Jardim Jorge Atalla, Jardim Novo Horizonte, Jardim Olímpia, Jardim Santa Rosa, Jardim Santo Onofre, Jardim São Crispim, Jardim Sempre Verde, Jardim Suzana Ferraz, Jardim Vila Maria, Quinta da Colina, Residencial Bela Vista, Residencial dos Pássaros, Residencial Márcio Soufen Redi e Residencial Villagio Maria Isabel.