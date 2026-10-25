25 de outubro de 2026
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ASSISTA AGORA A APURAÇÃO E SAIBA QUEM SERÁ O PRESIDENTE

Redação
| Tempo de leitura: < 1 min
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Mantendo a tradição de muitas eleições, o JCNET e a 96FM Bauru transmitem, ao vivo, a apuração dos votos das eleições gerais de 2026 em uma cobertura online e integrada com as demais emissoras do grupo JG de Comunicação, em Botucatu e Piracicaba.

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