Aquele que seria o primeiro depoimento de Renato Purini, na condição de acusado, diretamente da Penitenciária 2 de Potim, localizada no Vale do Paraíba, durou poucos minutos.

Purini participou, na tarde de hoje, de uma audiência virtual, contando com a assistência de diversos advogados, e comunicou ao promotor Nelson Aparecido Febraio Júnior, do Ministério Público, que decidiu permanecer em silêncio.

Ao iniciar o interrogatório, o promotor do Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado) o instruiu sobre suas garantias legais, entre elas a de permanecer em silêncio, opção feita pelo ex-secretário de Governo e marido da prefeita Suéllen Rosim (PSD).