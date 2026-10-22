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EM POTIM

Purini decide permanecer em silêncio durante depoimento ao Gaeco

Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Purini está na parte inferior da tela, à direita, em chamada de vídeo
Purini está na parte inferior da tela, à direita, em chamada de vídeo

Aquele que seria o primeiro depoimento de Renato Purini, na condição de acusado, diretamente da Penitenciária 2 de Potim, localizada no Vale do Paraíba, durou poucos minutos.

Purini participou, na tarde de hoje, de uma audiência virtual, contando com a assistência de diversos advogados, e comunicou ao promotor Nelson Aparecido Febraio Júnior, do Ministério Público, que decidiu permanecer em silêncio.

Ao iniciar o interrogatório, o promotor do Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado)  o instruiu sobre suas garantias legais, entre elas a de permanecer em silêncio, opção feita pelo ex-secretário de Governo e marido da prefeita Suéllen Rosim (PSD).

Renato Purini está preso preventivamente na Penitenciária 2 de Potim, para onde foi transferido nesta quarta-feira (21). O Gaeco investiga fraude em tentativa de licitação do lixo de Bauru. Relembre o caso no link Secretário Renato Purini é preso em Operação do Gaeco em Bauru

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