Nesta sexta-feira (23), às 19h30, o Bauru Basket volta ao ginásio Panela de Pressão para a 3ª rodada do NBB Caixa. O adversário da vez será o Mogi das Cruzes, atual campeão paulista e equipe que mais movimentou o mercado durante a pré-temporada. A partida será transmitida ao vivo pela ESPN.
Os bauruenses chegam ao duelo embalados pelos triunfos sobre Flamengo (82 x 81), no Rio de Janeiro, e São José (83 x 68), diante da torcida. Já o time do Alto Tietê tem uma campanha de 50% de aproveitamento: superou o Corinthians na estreia, em casa, mas acabou derrotado pelo Sesi Franca na última quarta-feira (21), no ginásio Pedrocão.
"Pelas contratações que fez, Mogi chega como um dos candidatos ao título", afirmou Paulo Jaú, técnico do Dragão. "A gente sabe que vai ser um jogo muito duro. Eles vão tentar imprimir uma intensidade do início ao fim, com um estilo físico, correndo a quadra. No Paulista, tivemos dificuldades para fazer frente. Mas agora é outro momento da temporada. Acredito que estamos mais preparados para competir em alto nível e buscar a vitória com o apoio do nosso torcedor", completou.
O elenco bauruense terá uma baixa importante: Alex Garcia ficará de fora por conta de problemas musculares na coxa. Após disputar apenas sete minutos na partida contra o São José, o Brabo está sob avaliação constante do departamento médico da equipe, mas ainda sem previsão de retorno. Do lado de lá, o desfalque do técnico Fernando Penna é o ala-pivô Lucas Dias, que ainda não estreou em seu novo time por conta de uma cirurgia no joelho.
Reencontro
O confronto reserva um ingrediente especial: esta será a primeira vez que Dontrell Brite volta ao ginásio Panela de Pressão como adversário desde que se transferiu para o Mogi. As equipes já haviam se enfrentado no Campeonato Paulista deste ano, mas o duelo aconteceu no ginásio Hugo Ramos.
O armador norte-americano construiu uma trajetória marcante com a camisa bauruense: ao longo de cinco temporadas, foi campeão da Liga Sul-Americana de 2022, eleito MVP do NBB Caixa 2024/25 e ocupa a terceira posição entre os maiores pontuadores do clube na história da competição nacional, com 2.669 pontos em 187 partidas.
Ingressos
Os ingressos para Bauru Basket x Mogi já estão à venda pela plataforma Eleven Tickets. As entradas custam R$ 15 para arquibancada, R$ 70 para cadeiras cativas e R$ 90 para cadeiras de quadra.
O torcedor também pode acompanhar os jogos em casa por meio do programa Sócio Dragão, que oferece planos para os três setores do ginásio, com acesso às partidas da temporada, incluindo os playoffs, além de benefícios exclusivos. As adesões estão disponíveis em sociobaurubasket.eleventickets.com.