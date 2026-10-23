Nesta sexta-feira (23), às 19h30, o Bauru Basket volta ao ginásio Panela de Pressão para a 3ª rodada do NBB Caixa. O adversário da vez será o Mogi das Cruzes, atual campeão paulista e equipe que mais movimentou o mercado durante a pré-temporada. A partida será transmitida ao vivo pela ESPN.

Os bauruenses chegam ao duelo embalados pelos triunfos sobre Flamengo (82 x 81), no Rio de Janeiro, e São José (83 x 68), diante da torcida. Já o time do Alto Tietê tem uma campanha de 50% de aproveitamento: superou o Corinthians na estreia, em casa, mas acabou derrotado pelo Sesi Franca na última quarta-feira (21), no ginásio Pedrocão.

"Pelas contratações que fez, Mogi chega como um dos candidatos ao título", afirmou Paulo Jaú, técnico do Dragão. "A gente sabe que vai ser um jogo muito duro. Eles vão tentar imprimir uma intensidade do início ao fim, com um estilo físico, correndo a quadra. No Paulista, tivemos dificuldades para fazer frente. Mas agora é outro momento da temporada. Acredito que estamos mais preparados para competir em alto nível e buscar a vitória com o apoio do nosso torcedor", completou.