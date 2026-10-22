Chuvas intensas, ondas de calor e outros eventos climáticos extremos exigem que as cidades estejam preparadas para reduzir riscos e proteger a população. Com a Operação SP Sempre Alerta – El Niño 2026/2027, lançada pelo Governo de São Paulo, a preparação dos municípios ganha ainda mais importância. Nesse contexto, o Programa Município VerdeAzul (PMVA), coordenado pela Diretoria de Planejamento Ambiental (DPLA), da Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística (Semil), orienta e apoia as prefeituras na identificação de riscos e no planejamento de ações de adaptação às mudanças climáticas.
No ciclo 2025/2026, entre os 98 municípios certificados pelo programa, 81 desenvolveram medidas estruturais ou não estruturais em áreas de risco sob administração municipal. Além disso, 62 apresentaram levantamentos e análises de riscos climáticos e/ou planos municipais de redução de riscos e 21 apresentaram planos de adaptação e resiliência climática.
Esses instrumentos ajudam as prefeituras a identificar quais áreas estão mais expostas a riscos, quem pode ser mais afetado e quais medidas precisam ser planejadas. A partir desse diagnóstico, o município pode orientar suas ações de prevenção e preparar melhor a estrutura pública para situações de emergência.
O PMVA tem 10 áreas de atuação, chamadas de diretivas. Uma delas é a de Adaptação às Mudanças Climáticas, que orienta e apoia os municípios na organização de ações de acordo com suas características e necessidades. Isso significa considerar, por exemplo, os riscos para o meio ambiente, a infraestrutura urbana e as populações mais vulneráveis.
Os dados do mesmo ciclo mostram que 86 municípios certificados comprovaram ter Defesa Civil ou estrutura com atribuição semelhante, enquanto 71 demonstraram contar com Conselho Municipal de Proteção e Defesa Civil. Essas estruturas são importantes para organizar ações de prevenção e coordenar a atuação local diante de situações críticas.
A preparação também envolve a educação e o planejamento urbano. Entre os municípios certificados, 80 realizaram atividades educativas sobre mudanças climáticas e redução de riscos e desastres no ensino fundamental e 75 apresentaram legislação municipal voltada à sustentabilidade urbana, com incentivo a padrões construtivos que ajudem a reduzir os impactos do calor e das chuvas intensas nas edificações.
Para Márcia Itani, diretora de Planejamento Ambiental da Semil, considerar os riscos climáticos no planejamento municipal ajuda as cidades a definir prioridades e se antecipar a situações de emergência. “A preparação para eventos climáticos extremos começa antes da emergência", pontua.
"Quando o município identifica suas áreas de risco e considera os impactos das mudanças do clima no planejamento, consegue definir melhor onde agir e quais medidas precisam ser priorizadas. O Município VerdeAzul apoia as prefeituras nesse processo e fortalece a adaptação climática na gestão municipal”.
A agenda climática do programa foi fortalecida pela Resolução Semil nº 36/2024, que incentiva políticas públicas municipais de adaptação e resiliência aos impactos das mudanças do clima.
Sobre a Operação SP Sempre Alerta – El Niño
Lançada pelo Governo de São Paulo em 15 de outubro, a Operação SP Sempre Alerta – El Niño 2026/2027 amplia as ações de prevenção e resposta a eventos climáticos extremos, como chuvas intensas, ondas de calor, estiagens e incêndios florestais. A iniciativa substitui a tradicional Operação Chuvas e prevê monitoramento permanente, boletins meteorológicos diários e classificação de risco em quatro níveis: verde (observação), amarelo (atenção), laranja (alerta) e vermelho (emergência). A atuação integrada dos órgãos estaduais e instituições parceiras busca antecipar riscos, fortalecer a preparação e orientar as medidas necessárias à proteção da população.