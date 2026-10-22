Chuvas intensas, ondas de calor e outros eventos climáticos extremos exigem que as cidades estejam preparadas para reduzir riscos e proteger a população. Com a Operação SP Sempre Alerta – El Niño 2026/2027, lançada pelo Governo de São Paulo, a preparação dos municípios ganha ainda mais importância. Nesse contexto, o Programa Município VerdeAzul (PMVA), coordenado pela Diretoria de Planejamento Ambiental (DPLA), da Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística (Semil), orienta e apoia as prefeituras na identificação de riscos e no planejamento de ações de adaptação às mudanças climáticas.

No ciclo 2025/2026, entre os 98 municípios certificados pelo programa, 81 desenvolveram medidas estruturais ou não estruturais em áreas de risco sob administração municipal. Além disso, 62 apresentaram levantamentos e análises de riscos climáticos e/ou planos municipais de redução de riscos e 21 apresentaram planos de adaptação e resiliência climática.

Esses instrumentos ajudam as prefeituras a identificar quais áreas estão mais expostas a riscos, quem pode ser mais afetado e quais medidas precisam ser planejadas. A partir desse diagnóstico, o município pode orientar suas ações de prevenção e preparar melhor a estrutura pública para situações de emergência.