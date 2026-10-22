A Prefeitura de Bauru, através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovação (Sedecon), realiza na próxima terça-feira (27), das 9h às 16h, na Praça Rui Barbosa, no Centro, a 11.ª edição do "Gera Bauru – Oportunidades e Carreiras" com o já tradicional mutirão de empregos. Serão mais de 2.900 vagas de emprego, disponibilizadas por mais de 50 empresas de Bauru e região. Os candidatos devem levar RG, CPF e mais de uma cópia do currículo.

O Gera Bauru permite que as pessoas interessadas encontrem o primeiro emprego ou uma recolocação no mercado de trabalho. As vagas são para todos os níveis de escolaridade, com oportunidades para pessoas com ensino fundamental, ensino médio, técnico e ensino superior, em diversas funções, além de vagas para pessoas com deficiência (PCDs). As empresas são responsáveis por fazer a seleção dos candidatos. Também serão disponibilizadas vagas de estágio para estudantes.

Confira as vagas de emprego em diferentes áreas:

- Açougueiro