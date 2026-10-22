22 de outubro de 2026
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NA PRAÇA RUI BARBOSA

'Gera Bauru' terá mais de 2.900 vagas de emprego na terça-feira

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 3 min
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Prefeitura de Bauru/Divulgação
Vagas são para todos os níveis de escolaridade, com oportunidades para pessoas com ensino fundamental, médio, técnico e superior, em várias funções, além de vagas para pessoas com deficiência (PCDs)
Vagas são para todos os níveis de escolaridade, com oportunidades para pessoas com ensino fundamental, médio, técnico e superior, em várias funções, além de vagas para pessoas com deficiência (PCDs)

A Prefeitura de Bauru, através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovação (Sedecon), realiza na próxima terça-feira (27), das 9h às 16h, na Praça Rui Barbosa, no Centro, a 11.ª edição do "Gera Bauru – Oportunidades e Carreiras" com o já tradicional mutirão de empregos. Serão mais de 2.900 vagas de emprego, disponibilizadas por mais de 50 empresas de Bauru e região. Os candidatos devem levar RG, CPF e mais de uma cópia do currículo.

O Gera Bauru permite que as pessoas interessadas encontrem o primeiro emprego ou uma recolocação no mercado de trabalho. As vagas são para todos os níveis de escolaridade, com oportunidades para pessoas com ensino fundamental, ensino médio, técnico e ensino superior, em diversas funções, além de vagas para pessoas com deficiência (PCDs). As empresas são responsáveis por fazer a seleção dos candidatos. Também serão disponibilizadas vagas de estágio para estudantes.

Confira as vagas de emprego em diferentes áreas:

- Açougueiro

- Ajudante de obras

- Ajudante de carga e descarga

- Ajudante de pedreiro

- Ajudante Operacional

- Almoxarife

- Analista de almoxarifado

- Analista de Documentação Técnica

- Analista de Operações

- Analista de Projetos

- Armador

- Armazenista

- Assistente Administrativo

- Assistente de Compras

- Assistente de Controle de Qualidade

- Assistente de Contas a Pagar

- Assistente de Fotografia

- Assistente de logística

- Assistente de restaurante

- Assistente de SAC

- Assistente de SST

- Assistente de vendas

- Assistente Financeiro

- Atendente

- Atendente de loja

- Atendente de telesserviços/teleatendimento

- Atordoador

- Auxiliar Administrativo

- Auxiliar de açougue

- Auxiliar de almoxarifado

- Auxiliar de confeiteiro

- Auxiliar de cozinha

- Auxiliar de depósito

- Auxiliar de Expedição

- Auxiliar de Expedição Administrativo

- Auxiliar de FLV

- Auxiliar de limpeza

- Auxiliar de manutenção

- Auxiliar de Marketing

- Auxiliar de mercearia

- Auxiliar de monitoramento

- Auxiliar de padeiro

- Auxiliar de padaria

- Auxiliar de Produção

- Auxiliar de Recursos Humanos

- Auxiliar de serviços gerais

- Auxiliar de TI

- Auxiliar de Topografia

- Auxiliar de estoque

- Auxiliar logístico

- Auxiliar Operacional

- Balconista de açougue

- Balconista de frios

- Balconista de padaria

- Banco de Talentos

- Caminhão basculante – Operador

- Caminhão comboio – Operador

- Caminhão-pipa – Operador

- Carpinteiro

- Carreteiro

- Ceramista

- Churrasqueiro assistente

- Consultor de vendas

- Consultor Técnico

- Consultora de beleza

- Controlador de acesso

- Copeiro (a)

- Cozinheiro (a)

- Desenvolvedor Full Stack

- Desossador

- Eletricista automotivo

- Eletricista industrial

- Encanador

- Encanador industrial

- Estoquista

- Executivo de vendas

- Faturista

- Faqueiro

- Fiscal de loja

- Fiscal de Prevenção de Perdas

- Frentista

- Fritador

- Gesseiro

- Jardineiro

- Jovem Aprendiz

- Higienização

- Líder de limpeza

- Lombador

- Magarefe

- Marceneiro

- Mecânico

- Mecânico automotivo

- Meio oficial de cozinha

- Montador de elétrica

- Motorista

- Motorista carreteiro

- Motorista lubrificador

- Motorista de munck/pipa

- Motorista de veículos leves

- Motorista de caminhão

- Motoniveladora – Operador

- Oficial de estoque

- Operador de caixa

- Operador de caixa Júnior

- Operador de centro de usinagem

- Operador de corte e dobra

- Operador de empilhadeira

- Operador de loja

- Operador de loja – caixa

- Operador de loja – perecíveis

- Operador de teleatendimento ativo e receptivo

- Operador de trator

- Operador de rolo compactador

- Operador de retroescavadeira

- Operador de escavadeira

- Operador de pá carregadeira

- Padeiro

- Pedreiro

- Peixeiro

- Peixeiro assistente

- Pintor

- Pintor industrial

- Pintor industrial de autos

- Pizzaiolo assistente

- Porteiro (a)

- Promotor (a) de vendas

- Promotor (a) de vendas para viagens

- Programador de corte e dobra

- Projetista elétrico

- Projetista mecânico

- Recepcionista

- Recuperador de crédito

- Refilador

- Repositor de FLV

- Repositor de mercearia

- Separador

- Serrador

- Serralheiro

- Servente

- Serviços gerais

- Serviços gerais rural

- Soldador

- Técnico de Informática

- Técnico de manutenção

- Técnico de manutenção soldador

- Técnico de medição de obras

- Técnico de planejamento de obras

- Técnico de Segurança do Trabalho

- Técnico eletromecânico

- Técnico instalador de telecomunicações

- Topógrafo

- Tratorista

- Vendedor (a)

- Vendedor interno

- Vendedor Júnior externo com carro

- Vendedor de peças

- Vigilante

- Zelador

Vagas de estágio

- Administração

- Arquitetura

- Automação Industrial

- Biomedicina

- Design, Publicidade e Marketing

- Direito

- Engenharia Civil

- Engenharia de Produção

- Farmácia

- Gestão Empresarial

- Ensino Médio

- Pedagogia

- Técnico em Administração

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