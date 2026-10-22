Botucatu - O delegado seccional de Botucatu (100 quilômetros de Bauru), Lourenço Talamonte Netto, deteve, nesta quinta-feira (22), dois homens de nacionalidade estrangeira que abordavam uma idosa na porta da casa dela, em situação suspeita. Eles estavam com materiais de conteúdo religioso e informativo, que foram apreendidos pra fins de investigação, e um inquérito foi instaurado para apurar o caso.

Ao flagrar a abordagem à idosa, e visando à prevenção de eventual crime patrimonial, o delegado seccional interveio e acionou equipes do Grupo de Operações Especiais (GOE) da Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de Botucatu para apoio na abordagem e averiguação dos fatos.

Nas diligências, segundo o registro policial, os policiais identificaram que os suspeitos, dois estrangeiros, do Peru e de São Tomé e Príncipe, estavam realizando contato com os moradores do município sob a alegação de comercialização de materiais de conteúdo religioso e informativo.