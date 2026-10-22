22 de outubro de 2026
JCNET - Sampi Bauru
JCNET - Sampi Bauru
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JCNET nas Redes Sociais | @jcnetbauru
EM BOTUCATU

Delegado seccional detém 2 que abordavam idosa na porta de casa

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Polícia Civil/Divulgação
Em poder dos suspeitos, foram localizados livros, panfletos, recibos e documentos relacionados às atividades por eles desempenhadas, elementos que serão objeto de análise por parte da Polícia Civil
Em poder dos suspeitos, foram localizados livros, panfletos, recibos e documentos relacionados às atividades por eles desempenhadas, elementos que serão objeto de análise por parte da Polícia Civil

Botucatu - O delegado seccional de Botucatu (100 quilômetros de Bauru), Lourenço Talamonte Netto, deteve, nesta quinta-feira (22), dois homens de nacionalidade estrangeira que abordavam uma idosa na porta da casa dela, em situação suspeita. Eles estavam com materiais de conteúdo religioso e informativo, que foram apreendidos pra fins de investigação, e um inquérito foi instaurado para apurar o caso.

Ao flagrar a abordagem à idosa, e visando à prevenção de eventual crime patrimonial, o delegado seccional interveio e acionou equipes do Grupo de Operações Especiais (GOE) da Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de Botucatu para apoio na abordagem e averiguação dos fatos.

Nas diligências, segundo o registro policial, os policiais identificaram que os suspeitos, dois estrangeiros, do Peru e de São Tomé e Príncipe, estavam realizando contato com os moradores do município sob a alegação de comercialização de materiais de conteúdo religioso e informativo.

Em poder dos suspeitos, foram localizados livros, panfletos, recibos e outros documentos relacionados às atividades por eles desempenhadas, elementos que serão objeto de aprofundamento e análise por parte da Polícia Civil, visando à completa elucidação das circunstâncias verificadas.

"A pronta percepção da situação e a rápida atuação policial permitiram a completa identificação dos abordados, bem como a interrupção da abordagem que vinha sendo realizada junto à pessoa idosa, impedindo a eventual consumação de possível crime de estelionato ou outra fraude patrimonial em prejuízo de vítima vulnerável", ressalta a Polícia Civil, por meio de nota.

Receba as notícias mais relevantes de Bauru e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários