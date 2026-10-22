Formado por jogadoras da melhor idade em 2023, o Somos Vôlei Bauru pode ser campeão três vezes neste sábado, 24 de outubro, no ginásio Darcy César Improta (Jardim Colonial). A entrada é gratuita.

Os elencos comandados pelo técnico Carlos Lenta já estão classificados para os duelos decisivos e, assim, buscam conquistar a série ouro do polo 10 da CBVA (Confederação Brasileira de Voleibol Adaptado).

Durante a manhã, com a faixa etária 68+, o Somos Vôlei decide a taça com o vencedor de Lins x Areiópolis, que jogam um pouco antes. Depois, o 58+ espera o ganhador de Areiópolis x Avaré. E, no início da tarde, o 45+ recebe quem passar de Avaré x Promissão.

Desempenho