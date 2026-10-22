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ENTRADA GRATUITA

Somos Vôlei Bauru pode ser campeão três vezes neste sábado

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Somos Vôlei Bauru jogará com suas três faixas etárias
Somos Vôlei Bauru jogará com suas três faixas etárias

Formado por jogadoras da melhor idade em 2023, o Somos Vôlei Bauru pode ser campeão três vezes neste sábado, 24 de outubro, no ginásio Darcy César Improta (Jardim Colonial). A entrada é gratuita.

Os elencos comandados pelo técnico Carlos Lenta já estão classificados para os duelos decisivos e, assim, buscam conquistar a série ouro do polo 10 da CBVA (Confederação Brasileira de Voleibol Adaptado).

Durante a manhã, com a faixa etária 68+, o Somos Vôlei decide a taça com o vencedor de Lins x Areiópolis, que jogam um pouco antes. Depois, o 58+ espera o ganhador de Areiópolis x Avaré. E, no início da tarde, o 45+ recebe quem passar de Avaré x Promissão.

Desempenho

Atual campeão invicto da competição, o Somos Vôlei Bauru segue também sem derrotas neste ano: são 47 vitórias em 47 partidas na Superliga e na Liga de Bauru. As empresas PCA Engenharia Térmica, Poloar Bauru, OnPlay Comunicação Integrada e Marketing, Oral Unic e Concilig patrocinam a iniciativa, que também tem escolinha gratuita. Apoio: Semel e Sorri Bauru. Idealização: Associação Garra de Tigre. Mais informações: (14) 98122-2021 e (14) 99145-0691.

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