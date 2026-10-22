Duartina - A Polícia Civil de Duartina (38 quilômetros de Bauru) indiciou nesta quinta-feira (22) quatro homens suspeitos de incitarem um adolescente e um jovem com deficiência a gravar vídeos íntimos. As imagens foram compartilhadas em redes sociais e o caso ganhou repercussão na cidade. Com a conclusão das investigações, o inquérito segue agora para análise do Ministério Público (MP).

Os fatos ocorreram no final do primeiro semestre deste ano. Em um primeiro momento, com base nos vídeos que passaram a circular no município, a Polícia Civil atuou para identificar as duas vítimas - um adolescente de 17 anos e um jovem de 19 anos -, ambos com graves deficiências intelectuais.

Conforme apurado pela Delegacia de Duartina, em dois locais e em datas diferentes, os dois foram incitados por terceiros a exibirem seus órgãos genitais em cenas de masturbação e de nudez. Os atos foram gravados pelos autores e, posteriormente, as imagens foram compartilhadas por eles em redes sociais.