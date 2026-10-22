Duartina - A Polícia Civil de Duartina (38 quilômetros de Bauru) indiciou nesta quinta-feira (22) quatro homens suspeitos de incitarem um adolescente e um jovem com deficiência a gravar vídeos íntimos. As imagens foram compartilhadas em redes sociais e o caso ganhou repercussão na cidade. Com a conclusão das investigações, o inquérito segue agora para análise do Ministério Público (MP).
Os fatos ocorreram no final do primeiro semestre deste ano. Em um primeiro momento, com base nos vídeos que passaram a circular no município, a Polícia Civil atuou para identificar as duas vítimas - um adolescente de 17 anos e um jovem de 19 anos -, ambos com graves deficiências intelectuais.
Conforme apurado pela Delegacia de Duartina, em dois locais e em datas diferentes, os dois foram incitados por terceiros a exibirem seus órgãos genitais em cenas de masturbação e de nudez. Os atos foram gravados pelos autores e, posteriormente, as imagens foram compartilhadas por eles em redes sociais.
O vídeo do adolescente de 17 anos, segundo a polícia, foi gravado em um estabelecimento, onde estavam os quatro investigados. Já as gravações do jovem de 19 anos foram feitas em via pública, por dois indiciados. As investigações apontaram que dois envolvidos foram responsáveis por divulgar as imagens.
O delegado responsável pelas investigações, Paulo Calil, indiciou os quatro suspeitos com base no artigo 218-C do Código Penal, que trata da divulgação de cena de estupro ou de cena de estupro de vulnerável, de cena de sexo ou de pornografia; e artigos 240 e 241 do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), que dispõe sobre a gravação e exposição de conteúdo de violência sexual contra criança ou adolescente.