A 23ª Zona Eleitoral de Bauru realizou, na manhã desta quinta-feira (22), uma demonstração do funcionamento das urnas eletrônicas. A atividade foi aberta à população e teve como objetivo apresentar os procedimentos adotados pela Justiça Eleitoral e reforçar a transparência e a lisura do processo de votação, às vésperas do segundo turno das Eleições 2026, marcado para domingo (25).

Durante a demonstração, o chefe do cartório da 23ª Zona Eleitoral, Munir Sayed, explicou o funcionamento do sistema e destacou que as urnas eletrônicas possuem um rigoroso sistema de segurança. A atividade reproduziu etapas do processo eleitoral, desde a identificação do eleitor pela equipe responsável até a liberação da urna para o registro do voto. Antes do início da simulação, foi emitida a zerésima, documento que comprova que não há votos registrados na urna.

Na sequência, foram simulados quatro votos: nos números 13 e 22, além de um voto em branco e outro nulo. Ao final, foi emitido o relatório da votação simulada, permitindo conferir o resultado dos registros realizados durante o teste. O procedimento demonstrou, na prática, etapas utilizadas pela Justiça Eleitoral para verificar o funcionamento dos equipamentos.