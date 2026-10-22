O Laboratório de Artes Gráficas e Impacto Social realiza, neste sábado (24), o bate-papo "Quadrinhos e Processos Criativos", com o ilustrador, roteirista e quadrinista Laudo Ferreira. A atividade é gratuita e acontece das 14h às 16h, no Teatro Municipal “Celina Lourdes Alves Neves”, em Bauru. O encontro propõe uma conversa sobre os caminhos da criação de histórias em quadrinhos, desde o surgimento das ideias até o desenvolvimento de personagens, desenhos e narrativas. A atividade também busca aproximar o público dos processos de criação e produção artística, apresentando possibilidades para quem tem interesse em desenho, ilustração e outras linguagens das artes gráficas.
Com uma trajetória consolidada nos quadrinhos brasileiros, Laudo Ferreira atua nos mercados editorial e independente. É autor de trabalhos como Yeshuah, História do Clube da Esquina, Cadernos de Viagem e O Santo Sangue. Ao longo de sua carreira, recebeu importantes reconhecimentos, entre eles os troféus HQMIX e Angelo Agostini. Sua experiência reúne criação de histórias em quadrinhos, roteiro, desenho e ilustração.
A participação na atividade é aberta a pessoas interessadas em artes gráficas, estudantes, artistas, ilustradores, leitores de quadrinhos e demais interessados em conhecer os processos criativos dessa linguagem.
Formação artística para além do desenho
A palestra integra as ações do Laboratório de Artes Gráficas e Impacto Social, iniciativa que busca ampliar o acesso à formação artística e apresentar as possibilidades criativas e profissionais relacionadas à cultura pop e às artes gráficas para jovens e adultos.
O projeto trabalha com linguagens como desenho, ilustração, histórias em quadrinhos, humor gráfico, literatura infantil, jogos e animação. A proposta é desenvolver habilidades técnicas, estimular a criatividade e o pensamento crítico e incentivar os participantes a transformar ideias, experiências e referências em produções visuais próprias.
Entre as atividades já desenvolvidas estão aulas e oficinas práticas de desenho, com exercícios voltados ao aprimoramento do traço, ao desenho de observação e à criação de personagens. Os encontros oferecem espaço para experimentação, aprendizagem e desenvolvimento de repertório, aproximando os participantes das diferentes possibilidades de expressão por meio da imagem.
"Com a realização das atividades formativas e a participação de profissionais convidados, o Laboratório também promove o contato com diferentes trajetórias artísticas e formas de atuação no setor cultural. As artes gráficas podem ir além do aprendizado técnico, constituindo um campo de expressão, produção cultural e desenvolvimento profissional e social" destaca Flávio Mota responsável pelo projeto.
A ação conta com o apoio da Biblioteca Municipal de Bauru e integra uma proposta de valorização das artes visuais e de democratização do acesso à formação artística no município.
Serviço
Bate-papo: Quadrinhos e Processos Criativos, com Laudo Ferreira
Data: 24 de outubro de 2026 (sábado)
Horário: das 14h às 16h
Local: Teatro Municipal Celina Lourdes Alves Neves
Endereço: Avenida Nações Unidas, 8-9, Centro, Bauru
Entrada: gratuita
Inscrições: https://forms.gle/zJjYrz4UCoVQscQeA