O Laboratório de Artes Gráficas e Impacto Social realiza, neste sábado (24), o bate-papo "Quadrinhos e Processos Criativos", com o ilustrador, roteirista e quadrinista Laudo Ferreira. A atividade é gratuita e acontece das 14h às 16h, no Teatro Municipal “Celina Lourdes Alves Neves”, em Bauru. O encontro propõe uma conversa sobre os caminhos da criação de histórias em quadrinhos, desde o surgimento das ideias até o desenvolvimento de personagens, desenhos e narrativas. A atividade também busca aproximar o público dos processos de criação e produção artística, apresentando possibilidades para quem tem interesse em desenho, ilustração e outras linguagens das artes gráficas.

Com uma trajetória consolidada nos quadrinhos brasileiros, Laudo Ferreira atua nos mercados editorial e independente. É autor de trabalhos como Yeshuah, História do Clube da Esquina, Cadernos de Viagem e O Santo Sangue. Ao longo de sua carreira, recebeu importantes reconhecimentos, entre eles os troféus HQMIX e Angelo Agostini. Sua experiência reúne criação de histórias em quadrinhos, roteiro, desenho e ilustração.

A participação na atividade é aberta a pessoas interessadas em artes gráficas, estudantes, artistas, ilustradores, leitores de quadrinhos e demais interessados em conhecer os processos criativos dessa linguagem.