O Jardim Botânico de Bauru cancelou o show do cantor Eliel Firmino, programado para este domingo (25) dentro da 18ª temporada do projeto “Um Canto no Botânico”, por conta da previsão de condição climática extrema.

Uma nova data será marcada para a realização da apresentação do cantor e dos músicos Neto Bigarelli, Wal Bonicontro, Fábio Cingano. Criado em 2009, o projeto “Um Canto no Botânico: um encontro da música com a natureza” promove, há anos, o encontro entre artistas, público e natureza em uma experiência cultural especial e gratuita.