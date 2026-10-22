Nesta sexta-feira (23), às 14h, o vereador Markinho Souza (MDB), presidente da Câmara Municipal de Bauru, promoverá um encontro com mulheres motoristas de aplicativos no Plenário “Benedito Moreira Pinto”, na sede do Legislativo. A iniciativa tem como objetivo discutir medidas preventivas, compartilhar orientações de segurança e esclarecer como agir diante de situações de ameaça, violência e tentativa de roubo durante as viagens com passageiros. O encontro é aberto também aos motoristas de aplicativo homens que queiram participar.

O encontro foi solicitado pelo presidente da Câmara ao comandante do 4º Batalhão de Polícia Militar do Interior (4º BPM/I) em Bauru, tenente-coronel Gustavo Xavier, que garantiu a participação no encontro do comandante da Companhia de Força Tática, capitão PM Pires. A Polícia Militar participará da atividade para dialogar com as profissionais, apresentar orientações práticas e esclarecer procedimentos que podem ser adotados em situações de risco, contribuindo para a prevenção de ocorrências e a proteção da integridade física das trabalhadoras.

A mobilização também conta com a participação de Daniele Branco, liderança das mulheres motoristas de aplicativos, que colabora na organização do encontro e na mobilização das profissionais para a atividade.