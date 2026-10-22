Nesta sexta-feira (23), às 14h, o vereador Markinho Souza (MDB), presidente da Câmara Municipal de Bauru, promoverá um encontro com mulheres motoristas de aplicativos no Plenário “Benedito Moreira Pinto”, na sede do Legislativo. A iniciativa tem como objetivo discutir medidas preventivas, compartilhar orientações de segurança e esclarecer como agir diante de situações de ameaça, violência e tentativa de roubo durante as viagens com passageiros. O encontro é aberto também aos motoristas de aplicativo homens que queiram participar.
O encontro foi solicitado pelo presidente da Câmara ao comandante do 4º Batalhão de Polícia Militar do Interior (4º BPM/I) em Bauru, tenente-coronel Gustavo Xavier, que garantiu a participação no encontro do comandante da Companhia de Força Tática, capitão PM Pires. A Polícia Militar participará da atividade para dialogar com as profissionais, apresentar orientações práticas e esclarecer procedimentos que podem ser adotados em situações de risco, contribuindo para a prevenção de ocorrências e a proteção da integridade física das trabalhadoras.
A mobilização também conta com a participação de Daniele Branco, liderança das mulheres motoristas de aplicativos, que colabora na organização do encontro e na mobilização das profissionais para a atividade.
A iniciativa ganha relevância diante do caso da motorista de aplicativo encontrada morta em 8 de outubro, em uma área rural de Piratininga. O crime provocou comoção na região e reforçou a importância de ampliar o debate sobre a segurança dos profissionais que trabalham diariamente no transporte por aplicativos, especialmente das mulheres que podem estar expostas a situações de vulnerabilidade durante o exercício da atividade.
Durante o encontro, também poderá ser abordada a Lei Federal n.º 15.474, de 23 de julho de 2026, que trata da comercialização, aquisição e posse de aerossóis de extratos vegetais para defesa pessoal de mulheres maiores de 18 anos, observadas as condições e os limites estabelecidos na legislação. O tema permitirá discutir o uso responsável desses dispositivos, seus limites legais e a importância de orientação adequada para evitar que uma situação de ameaça resulte em riscos ainda maiores.
Além do acesso à informação sobre instrumentos de defesa pessoal, a proposta é reforçar que a prevenção envolve um conjunto de medidas, como reconhecer situações potencialmente perigosas, conhecer os canais de emergência, utilizar os recursos de segurança disponíveis nos aplicativos e saber como buscar ajuda diante de uma ameaça. A orientação é que as profissionais priorizem a própria integridade física, evitando confrontos que possam agravar a situação.
Para Markinho Souza, o encontro representa uma oportunidade de aproximar as profissionais das forças de segurança, ouvir suas experiências e ampliar o acesso a informações que podem fazer a diferença em momentos de risco.
A iniciativa busca fortalecer o diálogo entre as motoristas e a Polícia Militar, incentivar a troca de experiências e contribuir para a construção de estratégias preventivas que promovam mais segurança às mulheres que atuam no transporte por aplicativos.