O prefeito de Agudos, Rafael Lima, encaminhou à Câmara Municipal o Projeto de Lei, que estabelece regras para obrigar concessionárias e empresas prestadoras de serviços públicos, como a Sabesp, a reparar integralmente ruas, calçadas, guias e sarjetas danificadas durante a execução de obras e intervenções no município.

A proposta tem como objetivo garantir que os locais sejam devidamente recuperados após serviços realizados por empresas de abastecimento de água e esgoto, energia elétrica, gás, telecomunicações, internet e outros setores, inclusive quando as intervenções forem executadas por empresas terceirizadas. “Nosso objetivo é garantir que a população não fique com o prejuízo de obras mal-acabadas.

Quem realiza uma intervenção nas vias públicas precisa ter a responsabilidade de recuperar o local com qualidade, segurança e respeito ao cidadão. Estamos propondo regras claras, fiscalização e penalidades para que esse compromisso seja cumprido”, destacou o prefeito Rafael Lima.