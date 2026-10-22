Bauru e cidades próximas da região, que já contam com chuva desde a madrugada desta quinta-feira (22), deverão ter novas pancadas isoladas nesta sexta (23), no sábado (24) e também no domingo (25) de eleição, de acordo com o Centro de Meteorologia da Unesp (IPMet). As temperaturas devem ficar amenas neste período.

Segundo o IPMet, nesta sexta, áreas de instabilidade serão intensificadas, ocasionando muita nebulosidade e ocorrências de chuvas com trovoadas isoladas sobre o Estado de São Paulo. No final de semana, um sistema de baixa pressão atuará sobre Bauru e região, intensificando as instabilidades e deixando o céu nublado, com chuvas moderadas a fortes, acompanhadas por descargas elétricas e rajadas de vento.

Já na segunda-feira (26), as instabilidades tendem a perder força em parte do Oeste e do Sul do Estado de São Paulo, favorecendo a redução das condições para chuva nessas áreas. No Interior, o sol aparece entre períodos de nebulosidade em algumas localidades. Ainda há possibilidade de chuva nas regiões Nordeste, Leste e Sul de São Paulo, mas não em Bauru, situado no Centro do Estado.