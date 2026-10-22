Uma motorista de aplicativo e o passageiro que ela transportava em um Fiat Mobi precisaram ser socorridos por unidades de resgate do Corpo de Bombeiros após o carro capotar no trevo que liga a avenida Nuno de Assis à Vila Santa Luzia e também serve de saída da avenida Marechal Rondon (SP-300). A ocorrência foi na manhã desta quinta-feira (22), durante a chuva, em Bauru.

Segundo informações da Polícia Militar Rodoviária, que atendeu o acidente, a mulher que estava ao volante do Fiat Mobi disse que teve a frente de seu veículo obstruída repentinamente, o que resultou na perda do controle da direção. O Mobi ficou capotado até a chegada do guincho, e ambos os ocupantes sofreram ferimentos aparentemente leves.