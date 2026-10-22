O Esporte Clube Noroeste SAF apresentou, na manhã desta quinta-feira (22), Eduardo Souza como novo técnico da equipe. Aos 45 anos, o treinador já trabalha no planejamento para o Paulistão de 2027, que vai começar em janeiro, e afirma que pretende priorizar o comportamento dos jogadores e a intensidade da equipe, mais do que a definição de um esquema tático. “Eu sou um treinador que não me preocupo muito em esquema de jogo, sinceramente. Eu me preocupo muito com comportamento. Comportamento e conceito”, afirmou Souza, ao lado do diretor de futebol Harlei Menezes. Para ele, a capacidade de adaptação dos atletas é fundamental, já que os jogadores passam por diferentes treinadores e precisam assimilar variadas formas de trabalho.

Sobre o estilo de jogo que pretende implantar no Norusca, o técnico destacou a busca por uma equipe agressiva e comprometida em todos os setores do campo. “Eu gosto de uma equipe muito agressiva, agredir a bola o tempo inteiro, independentemente de onde a bola esteja, seja no bloco alto, médio, baixo. Se a gente conseguir com o grupo que nós temos hoje, dos jogadores remanescentes e dos jogadores que vão retornar das contratações, vocês vão ver um Noroeste bem agressivo, comprometido. Um time agressivo, aguerrido”, declarou.

Elenco e busca por reforços