O Esporte Clube Noroeste SAF apresentou, na manhã desta quinta-feira (22), Eduardo Souza como novo técnico da equipe. Aos 45 anos, o treinador já trabalha no planejamento para o Paulistão de 2027, que vai começar em janeiro, e afirma que pretende priorizar o comportamento dos jogadores e a intensidade da equipe, mais do que a definição de um esquema tático. “Eu sou um treinador que não me preocupo muito em esquema de jogo, sinceramente. Eu me preocupo muito com comportamento. Comportamento e conceito”, afirmou Souza, ao lado do diretor de futebol Harlei Menezes. Para ele, a capacidade de adaptação dos atletas é fundamental, já que os jogadores passam por diferentes treinadores e precisam assimilar variadas formas de trabalho.
Sobre o estilo de jogo que pretende implantar no Norusca, o técnico destacou a busca por uma equipe agressiva e comprometida em todos os setores do campo. “Eu gosto de uma equipe muito agressiva, agredir a bola o tempo inteiro, independentemente de onde a bola esteja, seja no bloco alto, médio, baixo. Se a gente conseguir com o grupo que nós temos hoje, dos jogadores remanescentes e dos jogadores que vão retornar das contratações, vocês vão ver um Noroeste bem agressivo, comprometido. Um time agressivo, aguerrido”, declarou.
Elenco e busca por reforços
Pelo terceiro ano consecutivo, o Noroeste disputará a elite do Campeonato Paulista. Em 2026, a equipe foi eliminada na segunda fase da Série D do Campeonato Brasileiro e chegou à semifinal da Copa Paulista, quando perdeu para o São José, que posteriormente conquistou o título. Para a próxima temporada, Eduardo Souza pretende avaliar os jogadores que permanecem no elenco e aqueles que retornarão de empréstimos ou de outras situações, sem descartar novas contratações.
O treinador afirmou que já mantém conversas com o clube sobre possíveis nomes, mas ressaltou que as decisões precisam considerar as condições financeiras e a realidade da equipe. “Eu não sou um treinador que impõe atletas, até porque nós sabemos que o clube tem as suas responsabilidades. Nós temos um Campeonato Paulista, isso é atrativo, mas, em contrapartida, é um campeonato muito curto, de apenas três meses. Então, para atrair novos nomes, você tem que mostrar esse atrativo, mostrar as condições que o clube traz”, explicou.
Carreira no futebol
Eduardo Souza chega ao Noroeste após passagem pelo Atlético-GO, encerrada em junho deste ano, durante a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. Em 2025, conquistou o título da Série D pelo Barra-SC. Com cerca de 20 anos de trajetória no futebol, Souza iniciou a carreira como jogador nas categorias de base do Rio Branco de Americana, passou por equipes como Santos e Londrina e se profissionalizou em 2005. Aos 23 anos, decidiu seguir outro caminho no esporte e começou a trabalhar em comissões técnicas. Ao explicar a mudança de carreira, afirmou que preferiu buscar uma nova possibilidade de contribuição ao futebol. “Na época, ia ser um jogador mediano e não quis perder muito tempo. Então comecei a trabalhar com comissão técnica com 23 anos”, contou.
Ele assume o lugar de Vaguinho Santos, demitido após a eliminação do Noroeste na Copa Paulista.