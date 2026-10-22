22 de outubro de 2026
JCNET - Sampi Bauru
JCNET - Sampi Bauru
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JCNET nas Redes Sociais | @jcnetbauru
'PUXA O FREIO!'

Carro estacionado em Bauru desce sozinho e bate em poste; VÍDEO

Por Bruno Freitas | da Redação
| Tempo de leitura: < 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução Acontecendo em Bauru
O susto no trânsito aconteceu nesta quarta-feira (21)
O susto no trânsito aconteceu nesta quarta-feira (21)

Um carro que estava regularmente estacionado na quadra 8 da rua Bandeirantes desceu sozinho pela via pública, em direção ao cruzamento com a via preferencial, a rua Treze de Maio, no Centro de Bauru, e por pouco não ocasionou um acidente grave, nesta quarta-feira (21).

O condutor supostamente não acionou o freio de mão. O veículo seguia devagar pela via e parou ao subir na calçada e chocar-se contra o poste. O circuito de câmeras de segurança registrou o momento do susto pouco antes das 15h (assista). A batida no poste não foi filmada.

Receba as notícias mais relevantes de Bauru e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários