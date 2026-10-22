A literatura bauruense ganha um novo capítulo na próxima terça-feira, 27 de outubro. A partir das 19h30, a Biblioteca Municipal Rodrigues de Abreu será o palco do lançamento de 'Calma, a cicatriz foi só na alma', a mais recente obra do professor de literatura, poeta e escritor Luiz Vitor Martinello. O evento, aberto ao público, é uma realização da Editora Vagões com o apoio do Grupo Expressão Poética e da Secretaria Municipal de Cultura de Bauru. O livro já se encontra disponível para o público em regime de pré-venda.

A obra reúne poesias inéditas escritas por Martinello durante as décadas de 1960 e 1970, conectando-as com suas produções mais recentes. Em uma mistura de temas cotidianos, o autor utiliza uma linguagem simples e lúdica para transformar pequenas histórias de seu dia a dia em versos marcantes. O livro conta com o prefácio do renomado poeta João Nicodemos, além de comentários assinados pelos intelectuais e críticos Thiago Augusto Corrêa, Wellington Leite e Ricardo Santana.

Com uma carreira literária consolidada e voltada preferencialmente para a poesia, Luiz Vitor Martinello também possui forte expressão na literatura infantojuvenil. Ele é o criador de obras consideradas ícones do gênero na região, como "O Penuginha" e "O Menino e sua bacia", títulos que já ultrapassaram as páginas dos livros e foram adaptados com sucesso para apresentações cênicas no teatro.