Policiais militares prenderam dois homens por furto de comida em dois supermercados diferentes em Bauru, nesta quarta-feira (21), sendo um deles no período da tarde, no Jardim Redentor, e o outro à noite, na Vila Industrial. Em ambos os casos, a abordagem inicial foi feita pelos próprios funcionários, devido ao acompanhamento por câmeras de segurança.

Segundo os registros policiais, no primeiro caso, por volta das 15h, o homem de 32 anos tentou deixar o estabelecimento escondendo duas peças de carne bovina sob as vestes. Na outra ocorrência, por volta das 21h45, o indiciado, de 58 anos, foi surpreendido furtando uma peça de bacon e dois pacotes de chocolate.

Ambos foram encaminhados por equipes distintas da Polícia Militar ao Plantão Policial, onde permaneceram presos, à disposição da Justiça.