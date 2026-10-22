Um HB20 branco ficou cerca de 8 horas capotado, aguardando remoção, após se acidentar aparentemente sozinho, com um ocupante, na rotatória que liga a rua Humberto Antônio Aiello à avenida Jorge Zaiden e à rua das Figueiras, no trecho que une o Jardim Marambá ao Núcleo Geisel, em Bauru. A colisão teria ocorrido por volta das 23h desta quarta-feira (21), e a remoção só aconteceu no início desta quinta-feira (22).

Segundo informações preliminares que chegaram à reportagem, por motivos ainda a serem esclarecidos, o HB20 descia pela rua Humberto Antônio Aiello e o motorista perdeu o controle da direção ao executar a curva no dispositivo. Ele teria se lesionado e recebido atendimento médico.

O Grupo de Operações de Trânsito (GOT) só foi acionado no início da manhã para comparecer ao endereço e sinalizar o trecho até a chegada de um guincho. As causas do acidente ainda serão apuradas, e não houve, até o momento, o registro do boletim de ocorrência.