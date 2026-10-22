Invencibilidade mantida! No reencontro com a torcida após mais de 40 dias, o Bauru Basket mostrou poder de reação e venceu o São José pelo placar de 83 x 68. O confronto ocorreu na noite desta quarta-feira (21), no ginásio Panela de Pressão, válido pela segunda rodada do NBB Caixa.

Após um primeiro quarto equilibrado (23 x 22), os donos da casa passaram a encontrar dificuldades na criação ofensiva: foram nove erros de ataque apenas no segundo período, que permitiram aos joseenses assumir o controle do duelo e abrir oito pontos de vantagem antes do intervalo (34 x 42).

Na volta dos vestiários, porém, o Dragão mudou a postura defensiva, acelerou as transições e conseguiu reverter o cenário. "A gente sabia da qualidade do adversário, ainda mais depois da derrota deles para o Franca na estreia. Mas fomos muito mal no segundo quarto. Tivemos uma boa conversa no vestiário para fazer os ajustes, correr mais a quadra e trazer o torcedor para dentro do jogo", explicou o técnico Paulo Jaú.

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