Invencibilidade mantida! No reencontro com a torcida após mais de 40 dias, o Bauru Basket mostrou poder de reação e venceu o São José pelo placar de 83 x 68. O confronto ocorreu na noite desta quarta-feira (21), no ginásio Panela de Pressão, válido pela segunda rodada do NBB Caixa.
Após um primeiro quarto equilibrado (23 x 22), os donos da casa passaram a encontrar dificuldades na criação ofensiva: foram nove erros de ataque apenas no segundo período, que permitiram aos joseenses assumir o controle do duelo e abrir oito pontos de vantagem antes do intervalo (34 x 42).
Na volta dos vestiários, porém, o Dragão mudou a postura defensiva, acelerou as transições e conseguiu reverter o cenário. "A gente sabia da qualidade do adversário, ainda mais depois da derrota deles para o Franca na estreia. Mas fomos muito mal no segundo quarto. Tivemos uma boa conversa no vestiário para fazer os ajustes, correr mais a quadra e trazer o torcedor para dentro do jogo", explicou o técnico Paulo Jaú.
Fator hermano
Um dos principais responsáveis pela reação foi o argentino Franco Vieta. Com 31 pontos, oito rebotes e uma bola recuperada, o ala terminou como cestinha da partida e estabeleceu seu novo recorde pessoal de pontuação na carreira. "Foi um grande jogo, não somente por mim, mas por todo o time. A gente vem trabalhando muito forte e agora está conseguindo demonstrar isso dentro de quadra", destacou o camisa 2.
A noite ganhou um significado ainda mais especial pela presença dos pais do jogador, que viajaram da Argentina para acompanhá-lo na Panela de Pressão. "Essa vitória foi para eles. Fizeram uma longa viagem para estar comigo aqui hoje. Foi incrível poder retribuir esse esforço", completou Vieta.
O ataque bauruense também contou com 20 pontos, cinco rebotes e uma assistência de Anthony Harris, além de nove pontos e sete assistências de Fermín Thygesen. Na defesa, Gustavo Santana se destacou com dois roubos de bola e dois tocos, além da intensidade característica de seu jogo.
Presença ilustre
Outro personagem da noite foi Nenê Hilário. O ex-pivô da NBA, com passagens por Denver Nuggets, Washington Wizards e Houston Rockets, além de uma longa trajetória pela seleção brasileira, esteve no ginásio Panela de Pressão a convite do amigo Alex Garcia.
Durante o intervalo, o ídolo do basquete brasileiro foi chamado ao centro da quadra para receber o carinho da torcida bauruense. O ex-jogador também foi presenteado com um exemplar do novo uniforme do Dragão, entregue por Juninho Peres, presidente da Junpe, fornecedora de material esportivo do clube.
Próximo compromisso
O Bauru Basket volta à quadra nesta sexta-feira (23), às 19h30, contra o Mogi, novamente no ginásio Panela de Pressão. Os ingressos já estão à venda pela plataforma Eleven Tickets.