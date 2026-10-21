Agudos - Após monitoramento e investigações, a Polícia Civil de Agudos (13 quilômetros de Bauru) prendeu em flagrante, na tarde desta quarta-feira (21), dois homens suspeitos de venderem entorpecentes no bairro Professor Simões usando dois esconderijos diferentes para armazenar porções de drogas e, assim, dificultar o trabalho da polícia em eventual abordagem. Com eles, foram apreendidos 226 pinos com cocaína.

Policiais civis do Setor de Investigações Gerais (SIG) da Delegacia de Agudos monitoravam há alguns dias a atuação dos dois homens em um ponto de venda de drogas no cruzamento das ruas José Bonifácio e Mooca. A partir de novas informações que indicavam que um deles, bastante conhecido nos meios policiais, além de gerenciar a biqueira, forneceria entorpecentes para outros traficantes, as campanas foram intensificadas.

Na tarde desta quarta-feira, os policiais civis descobriram que a dupla escondia parte das porções de droga embaixo de um monte de tijolos e telhas em um terreno baldio no cruzamento das ruas Gonçalves Dias e Mário Benedita, a cerca de dois quarteirões do ponto de venda, onde ficariam outras porções sob entulhos. Após cerco, os suspeitos foram detidos. Próximo a eles, foram apreendidos 17 pinos com cocaína.