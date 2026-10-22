A Eixo SP realizará nesta quinta (22) e sexta-feira (23) serviços de recuperação do pavimento na rodovia César Augusto Sgavioli (SP-261), no trecho entre Boraceia e Bariri. As intervenções ocorrerão entre os quilômetros 168 e 180, das 6h às 17h, com objetivo de melhorar as condições de tráfego e proporcionar mais segurança e conforto aos motoristas. Para a execução dos trabalhos, será necessária a implantação do sistema Pare e Siga, com circulação alternada de veículos nos dois sentidos da rodovia.

Durante a operação, uma das faixas será temporariamente interditada para a realização dos serviços, enquanto o fluxo de veículos será direcionado pela faixa liberada, de maneira alternada e controlada pelas equipes responsáveis pela sinalização.

A Eixo SP alerta que, em razão do Pare e Siga, poderão ocorrer períodos de lentidão, especialmente nos momentos de maior movimentação de veículos. Por isso, a recomendação é que os motoristas programem seus deslocamentos considerando a possibilidade de aumento no tempo de viagem. A concessionária reforça a importância de os condutores redobrarem a atenção ao se aproximarem do trecho em obras, reduzirem a velocidade e respeitarem a sinalização provisória e as orientações das equipes operacionais.