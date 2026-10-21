Botucatu - Uma operação realizada pela Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes (Dise) de Botucatu (100 quilômetros de Bauru) com objetivo de verificar uma denúncia de tráfico de drogas em uma residência no Parque Residencial Vinte e Quatro de Maio resultou, na manhã desta quarta-feira (21), na apreensão de entorpecentes e de mais de R$ 13,3 mil em dinheiro. O investigado não estava no local.

Os policiais civis da especializada cumpriram mandado de busca no imóvel com o apoio da Guarda Civil Municipal (GCM). No local, havia um monitor ligado à câmeras de segurança que mostrava a frente da casa, além de uma escada nos fundos, encostada em uma parede, que poderia servir como rota de fuga.

Nas buscas, as equipes localizaram um caderno com anotações, balança de precisão digital, vários saquinhos plásticos transparentes, R$ 13.338,00 em dinheiro, 32 gramas de cocaína e 140 gramas de maconha. Os materiais e as drogas foram apreendidos para perícia e o caso segue sob investigação.