O Esporte Clube Noroeste SAF realizará neste sábado (24), das 9h às 12h, no Estádio Alfredo de Castilho, o Festival Kids – Norusquinhas, uma ação especial em comemoração ao Mês das Crianças. A iniciativa, que celebra o Dia das Crianças, comemorado em 12 de outubro, tem como objetivo proporcionar uma manhã de diversão e integração às famílias alvirrubras.

O evento faz parte das ações do Noroeste SAF para fortalecer os laços com a comunidade e incentivar, desde cedo, a paixão pelo Norusca. A proposta é aproximar as novas gerações do clube por meio de experiências que permitam aos pequenos conhecer de perto o universo alvirrubro.

A programação contará com diversas atrações, como piscina de bolinhas, pula-pula, escorregador inflável, futebol de sabão, pintura facial e o Camarim Norusquinhas, além de momentos de interação com profissionais do Noroeste e com o mascote. Um caminhão-palco também receberá atividades recreativas e dinâmicas conduzidas pela equipe de apoio.