Equipe de Força Tática da Polícia Militar (PM) prendeu em flagrante, no início da tarde desta quarta-feira (21), no Jardim Redentor, em Bauru, um jovem de 27 anos com duas porções brutas de cocaína pesando 2,6 quilos, 56 porções da droga e 83 mil pinos plásticos vazios usados para acondicionar o entorpecente.

Por volta das 13h45, os policiais militares em patrulhamento pela rua São Valentim visualizaram o suspeito, que mudou de direção repentinamente ao perceber a aproximação da viatura e acabou abordado. No bolso da bermuda dele, foram localizados 4 pacotes, cada um com 14 pinos com cocaína, no total de 56 porções.

Questionado, ele admitiu que vendia drogas no local e revelou que havia mais entorpecentes e embalagens em sua residência. No imóvel, a PM encontrou duas porções brutas de cocaína, pesando 2,6 quilos, além de 83 mil pinos plásticos vazios e balança de precisão. Ele foi preso por tráfico e ficou à disposição da Justiça.