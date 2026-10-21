Durante a apuração das eleições, expressões como ‘voto nominal’, ‘voto em branco’, ‘voto nulo’ e ‘abstenção’ aparecem com frequência e podem gerar dúvidas. O voto nominal é aquele registrado diretamente para uma candidata ou um candidato. Já o voto em branco é registrado pela tecla específica da urna eletrônica, enquanto o voto nulo ocorre quando o eleitor digita uma sequência numérica que não corresponde a uma candidatura válida e confirma a escolha.

Apesar das diferenças na forma de registro, os votos brancos e nulos têm o mesmo efeito na apuração: não entram na contagem dos votos válidos e não são transferidos para nenhum candidato. São os votos válidos que determinam o resultado da disputa. Por isso, votar em branco ou anular o voto não significa escolher indiretamente um dos concorrentes.

Outro indicador importante é a taxa de abstenção, que representa a proporção de eleitores aptos que não compareceram às urnas. Em Bauru, o índice foi de 25,11% no primeiro turno das Eleições 2026, realizado em 4 de outubro. O percentual superou o registrado no mesmo período das eleições de 2022, quando a taxa chegou a 22,24%. Os dados ajudam a dimensionar a participação do eleitorado no processo eleitoral.