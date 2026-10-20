A prefeita de Bauru, Suéllen Rosim (PSD), voltou a se manifestar publicamente nesta terça-feira (20) sobre os acontecimentos recentes envolvendo a administração municipal e a operação conduzida pelo Ministério Público, que resultou na prisão de três secretários de governo, entre eles seu marido, Renato Purini. Em pronunciamento divulgado em rede social, ela negou que tenha sido assinado um contrato de bilhões de reais (do lixo), afirmou que não compactuaria com desvios de dinheiro público e disse ter adotado as medidas administrativas necessárias desde os primeiros momentos da investigação.

A manifestação ocorre após alguns dias de ausência das redes sociais. Suéllen disse que precisou de tempo para compreender o que estava acontecendo e cuidar da própria gestação e do filho. Ela classificou a situação atual como a mais grave entre as dificuldades que enfrentou nos quase seis anos à frente da Prefeitura de Bauru. “Obviamente, nada se compara ao que a gente está vivendo agora. Não existe uma comparação, é muito sério”, afirmou.

A prefeita declarou ter consciência das responsabilidades do cargo e disse que as providências administrativas foram tomadas com responsabilidade, coerência, transparência e imparcialidade, independentemente das pessoas envolvidas.