A prefeita de Bauru, Suéllen Rosim (PSD), voltou a se manifestar publicamente nesta terça-feira (20) sobre os acontecimentos recentes envolvendo a administração municipal e a operação conduzida pelo Ministério Público, que resultou na prisão de três secretários de governo, entre eles seu marido, Renato Purini. Em pronunciamento divulgado em rede social, ela negou que tenha sido assinado um contrato de bilhões de reais (do lixo), afirmou que não compactuaria com desvios de dinheiro público e disse ter adotado as medidas administrativas necessárias desde os primeiros momentos da investigação.
A manifestação ocorre após alguns dias de ausência das redes sociais. Suéllen disse que precisou de tempo para compreender o que estava acontecendo e cuidar da própria gestação e do filho. Ela classificou a situação atual como a mais grave entre as dificuldades que enfrentou nos quase seis anos à frente da Prefeitura de Bauru. “Obviamente, nada se compara ao que a gente está vivendo agora. Não existe uma comparação, é muito sério”, afirmou.
A prefeita declarou ter consciência das responsabilidades do cargo e disse que as providências administrativas foram tomadas com responsabilidade, coerência, transparência e imparcialidade, independentemente das pessoas envolvidas.
Contesta informações sobre contrato
No pronunciamento, Suéllen contestou informações que, segundo ela, vêm circulando a respeito de supostos desvios de recursos públicos e de um contrato bilionário. “Falam de desvio de recurso público, de bilhões de reais, de contrato bilionário assinado, e eu vou reafirmar aqui: não houve contrato assinado de bilhões de reais”, declarou, referindo-se ao projeto de fazer a concessão do lixo em Bauru.
A prefeita também afirmou que não pode ser responsabilizada por todas as falas e mensagens divulgadas sobre o caso e reiterou que jamais compactuaria com desvios de dinheiro público. Sem detalhar as medidas administrativas adotadas ou apresentar novos esclarecimentos sobre os pontos investigados, Suéllen disse acreditar que os fatos ficarão claros no momento e nos locais adequados.
Apesar de contestar informações divulgadas sobre o caso, a prefeita reafirmou respeito ao Ministério Público e ao trabalho do Judiciário. “Eu acredito que tudo vai ser esclarecido no momento oportuno e no lugar certo”, disse. Suéllen também agradeceu às pessoas que, segundo ela, têm enviado mensagens de apoio durante o período. Afirmou que recebe manifestações de carinho de pessoas que não consideram verdadeiras, de forma automática, todas as informações que circulam.
Ao final, a prefeita declarou que pretende manter a rotina de trabalho e continuar exercendo as atribuições do cargo. Ela lembrou que foi eleita para um segundo mandato e afirmou que seguirá à frente da administração enquanto considerar que essa é sua missão. “Não esperem de mim nada diferente do que cabeça erguida, fé e ainda mais trabalho”, afirmou.