Primeiro jogo, primeira vitória! O Sesi Vôlei Bauru começou a Superliga 2026-2027 com uma vitória sem sustos por 3 sets a 0 sobre o Batavo Mackenzie (25 a 22, 25 a 22 e 25 a 18). A partida foi válida pela primeira rodada da liga nacional e disputada na noite desta segunda-feira (19), na Arena Paulo Skaf. O próximo desafio será fora de casa, contra o Sancor Seguros Vôlei Londrina, pela segunda rodada da Superliga. A partida será na segunda-feira (26), às 18h30, no Ginásio Moringão, com transmissão do SporTV 2.
Com 14 pontos, Maira foi a maior pontuadora do jogo e recebeu o troféu Viva Vôlei de melhor jogadora em quadra. Acosta, com 11 pontos, foi a segunda maior pontuadora do time bauruense.
O JOGO
Para a estreia na Superliga, Spencer Lee escalou o Sesi Vôlei Bauru com o seguinte time titular: Dani Lins, Milka, Maira, Fingall, Diana, Acosta e Lelê.
A primeira parcial do Sesi Vôlei Bauru na Superliga 2026-2027 foi de muito equilíbrio. O Batavo Mackenzie teve grande volume de jogo para manter a diferença pequena, mas o time bauruense conseguiu a primeira vantagem, com bloqueio de Milka e uma sequência de erros do visitante. O Sesi Vôlei Bauru administrou a vantagem mínima durante a parcial, mas viu a equipe mineira virar o set com um bom trabalho de contra-ataques. Claudinha e Bruna Moraes entraram bem na inversão 5-1, fazendo a diferença na virada de bola e no placar, passando à frente em 20 a 19. Com um bom trabalho de bloqueio, o Sesi Vôlei Bauru fechou a parcial com Milka, em 25 a 22.
No segundo set, o Batavo Mackenzie ajustou o bloqueio e a defesa, segurou o ataque bauruense, abriu vantagem rapidamente e forçou a parada de Spencer Lee. A equipe de Bauru recuperou a virada de bola, encostou novamente em 8 a 10 na sequência, com Diana, e forçou a parada do time visitante. Com roteiro semelhante ao do set anterior, o Sesi Vôlei Bauru retomou a liderança com crescimento defensivo, convertendo os contra-ataques para chegar a 19 a 18. Com um ace de Diana, o time da casa abriu 22 a 20, pontuou com Milka no bloqueio e, no ataque de Maira, fechou em 25 a 22.
O terceiro set foi o mais tranquilo da partida, com o Sesi Vôlei Bauru abrindo cinco pontos de vantagem logo no início e administrando a diferença durante a parcial. O time da casa teve ótimo trabalho de bloqueio para segurar e pressionar o ataque do Batavo Mackenzie, que passou a cometer mais erros e teve dificuldade para converter pontos. Com a vantagem, Sofia Maldonado, ponteira mexicana, fez sua estreia com a camisa do Sesi Vôlei Bauru, convertendo viradas de bola e marcando seus três primeiros pontos para ajudar na vitória bauruense. No erro do time mineiro, a equipe de Bauru fechou a parcial em 25 a 18.