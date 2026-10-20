Os pacientes e profissionais da emergência do Hospital Beneficência Portuguesa, em Bauru, sobretudo os que estão ligados aos setores de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de adultos e de recém-nascidos, passaram por um susto na noite desta segunda-feira (19), quando um ladrão arrancou fiação de energia nesses setores do hospital. Os aparelhos passaram a funcionar com o gerador de energia, sem prejudicar os pacientes, segundo informou a Beneficência. E os policiais militares da 1.ª Companhia agiram rápido e prenderam o indivíduo, de 39 anos, antes que ele fugisse. O indiciado entrou por uma área de difícil acesso do forro no teto da Benê.

Segundo o registro policial, durante as diligências dos policiais militares Osmar Celso Filho e Ovidio Magri, o indivíduo tentou fugir, escondendo-se sob uma marquise existente na parte interna do forro, sendo posteriormente abordado e contido pela equipe. Em poder do indiciado, os policiais encontraram um saco contendo diversos fios elétricos de diferentes tamanhos e cores, já cortados e separados para serem retirados do estabelecimento, além de ferramentas, consistentes em um alicate e uma faca de serra, que foram utilizadas para a execução dos cortes. Questionado acerca dos fatos, o indiciado teria admitido que ingressou no hospital após transpor o muro dos fundos e acessar a estrutura da edificação, passando a retirar a fiação elétrica existente no local. Ainda de acordo com o boletim de ocorrência, a equipe técnica trabalhava rapidamente para solucionar o problema e restabelecer as condições adequadas de funcionamento.

Em nota, o Hospital Beneficência Portuguesa de Bauru informou que o incidente causou apenas uma interrupção momentânea no fornecimento de energia em pontos específicos, e que o sistema de geradores próprios do hospital foi acionado de forma imediata e automática. "Graças à pronta resposta das nossas equipes técnicas e à eficiência da nossa infraestrutura de emergência, a situação foi prontamente solucionada. Ressaltamos que não houve nenhum prejuízo ou interrupção no atendimento aos pacientes, e todos os setores, leitos e UTIs mantiveram seu funcionamento pleno e em total segurança. As autoridades policiais já foram acionadas para a investigação dos fatos e tomada das providências cabíveis", finaliza o texto enviado ao JC/JCNET.